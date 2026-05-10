Το MV Hondius, το κρουαζιερόπλοιο στο οποίο έχει καταγραφεί εστία χανταϊού, έφτασε τα ξημερώματα κοντά στο λιμάνι Γκραναντίλα ντε Αμπόνα στην Τενερίφη, όπου ξεκινά σήμερα η σταδιακή απομάκρυνση των επιβατών υπό αυστηρά υγειονομικά πρωτόκολλα.

Σύμφωνα με τις ισπανικές αρχές, το πλοίο θα δέσει σε απομονωμένο, βιομηχανικό τμήμα του λιμανιού, μακριά από κατοικημένες περιοχές, ενώ η αποβίβαση θα γίνει με μικρά σκάφη που θα μεταφέρουν τους επιβάτες σε πλήρως ελεγχόμενο χώρο στην ξηρά. Όλοι οι επιβάτες θεωρούνται προληπτικά «επαφές υψηλού κινδύνου», αν και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν επιβάτες με συμπτώματα, σύμφωνα με τον ΠΟΥ και τις ισπανικές υγειονομικές αρχές. Μετά τον αρχικό ιατρικό έλεγχο από κλιμάκια των ισπανικών υπηρεσιών υγείας, οι ταξιδιώτες θα μεταφέρονται με ειδικά λεωφορεία στο αεροδρόμιο της Νότιας Τενερίφης, σε απόσταση περίπου 10 λεπτών, όπου θα επιβιβαστούν σε πτήσεις επαναπατρισμού προς τις χώρες προέλευσής τους. Πρώτοι θα αποβιβαστούν οι Ισπανοί υπήκοοι, και στη συνέχεια, κατά ομάδες, οι υπόλοιπες εθνικότητες, ενώ περίπου 30 μέλη του πληρώματος θα παραμείνουν στο πλοίο, το οποίο μετά την επιχείρηση θα πλεύσει προς την Ολλανδία για πλήρη απολύμανση.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει ανακοινώσει μέχρι στιγμής 8 κρούσματα που συνδέονται με το πλοίο, συμπεριλαμβανομένων τριών θανάτων (ένα ζευγάρι Ολλανδών και μία Γερμανίδα). Από αυτά, έξι έχουν εργαστηριακά επιβεβαιωθεί ως λοιμώξεις από χανταϊό, συγκεκριμένα από στέλεχος τύπου Andes (ANDV), ενώ δύο παραμένουν ύποπτα κρούσματα. Τρεις ασθενείς απομακρύνθηκαν ήδη με αεροδιακομιδή από το Πράσινο Ακρωτήρι νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, πριν το πλοίο κατευθυνθεί στην Ισπανία κατόπιν αιτήματος του ΠΟΥ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για συντονισμένη επιχείρηση απομάκρυνσης των επιβατών.

Ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγεσούς έφτασε χθες βράδυ στην Τενερίφη μαζί με τους Ισπανούς υπουργούς Εσωτερικών, Υγείας και Πολιτικής Εδαφών, προκειμένου να επιβλέψουν από κοινού την επιχείρηση. Σε ανάρτησή του, ο Τέντρος ανέφερε ότι βρίσκεται σε απευθείας επικοινωνία με τον καπετάνιο και τον ειδικό του ΠΟΥ που επιβαίνουν στο πλοίο και ότι αυτή τη στιγμή «δεν υπάρχουν επιβάτες με συμπτώματα», ενώ τα απαραίτητα ιατρικά εφόδια είναι ήδη διαθέσιμα και η επιχείρηση έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε οι επιβάτες να μετακινηθούν μέσα από «πλήρως απομονωμένους, φυλασσόμενους διαδρόμους», χωρίς επαφή με τον τοπικό πληθυσμό.

Ο χανταϊός μεταδίδεται συνήθως από τρωκτικά στον άνθρωπο, μέσω επαφής με εκκρίσεις ή εισπνοής σωματιδίων, και μόνο σε σπάνιες περιπτώσεις από άνθρωπο σε άνθρωπο, κυρίως σε στενό, παρατεταμένο περιβάλλον επαφής. Με βάση τα μέχρι στιγμής δεδομένα, ο ΠΟΥ εκτιμά ότι ο κίνδυνος για τον ευρύτερο πληθυσμό –τόσο στα Κανάρια Νησιά όσο και διεθνώς– παραμένει χαμηλός, ενώ είναι μέτριος για τους επιβάτες και το πλήρωμα του MV Hondius, γι’ αυτό και αντιμετωπίζονται όλοι ως επαφές υψηλού κινδύνου στο πλαίσιο της επιχείρησης ιχνηλάτησης και παρακολούθησης.