Ένα κρουαζιερόπλοιο με «χανταϊό» μετατράπηκε σε πλωτό θρίλερ, όταν ο γιατρός του πλοίου αρρώστησε και ένας Αμερικανός ογκολόγος σε διακοπές αναγκάστηκε να αναλάβει τα επείγοντα περιστατικά εν μέσω θανατηφόρας έξαρσης.

Ο Δρ. Στίβεν Κόρνφελντ, ογκολόγος από την Ορεγκόν, είχε επιβιβαστεί ως απλός επιβάτης στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, όταν ξαφνικά βρέθηκε να παίζει τον ρόλο του γιατρού του πλοίου, καθώς ο επίσημος ιατρός αρρώστησε σοβαρά και μεταφέρθηκε σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Ο Κόρνφελντ είχε αρχικά προσφερθεί απλώς να βοηθήσει έναν ασθενή επιβάτη στα τέλη Απριλίου, χωρίς κανείς να γνωρίζει ότι στο σκάφος «φώλιαζε» ο θανατηφόρος χανταϊός. Μέσα σε 12–24 ώρες έγινε σαφές ότι πολλοί επιβάτες παρουσίαζαν συμπτώματα και ότι η κατάσταση κλιμακωνόταν ραγδαία.

Ο 70χρονος Ολλανδός που πέθανε στις 11 Απριλίου θεωρήθηκε αρχικά πως υπέκυψε από φυσικά αίτια, όμως η πραγματική αιτία, χανταϊός, αποκαλύφθηκε εβδομάδες αργότερα, όταν ήδη είχαν αρρωστήσει κι άλλοι επιβάτες. Η 69χρονη σύζυγός του εμφάνισε σύγχυση, αδυναμία και μη ειδικά συμπτώματα πριν φύγει από το πλοίο και χάσει τη ζωή της λίγες ημέρες μετά, κατά την προσπάθειά της να επιστρέψει αεροπορικώς από τη Νότια Αφρική. Ο ίδιος ο γιατρός του κρουαζιερόπλοιου παρουσίασε υψηλό πυρετό, έντονη κόπωση και έξαψη πριν διακομιστεί σε ΜΕΘ στο Γιοχάνεσμπουργκ.

Χανταϊός σε κρουαζιερόπλοιο: από «ύποπτη γρίπη» σε θανατηφόρο συναγερμό

Ο Κόρνφελντ περιγράφει ότι έως τις 2–3 Μαΐου κανείς δεν ήξερε πως αντιμετώπιζε χανταϊό, γεγονός που έκανε τη διαχείριση των πρώτων περιστατικών ακόμη πιο επικίνδυνη. Προειδοποιεί ότι με τον χανταϊό οι ασθενείς μπορούν να περάσουν πολύ γρήγορα από «σοβαρά άρρωστοι» σε «κρίσιμα άρρωστοι», κάτι που δυσχεραίνει την αντιμετώπιση σε ένα πλοίο με περιορισμένες υποδομές. Ο ίδιος δούλευε έως και 18 ώρες την ημέρα με ελλιπή μέσα, φορώντας αυτοσχέδια προστατευτικά, πλένοντας συνεχώς ρούχα και σώμα, νιώθοντας ευάλωτος αλλά αποφασισμένος να κάνει «το καλύτερο δυνατό» σε ένα πλωτό ιατρείο εκτάκτου ανάγκης.

Σύμφωνα με τον Αμερικανό γιατρό, η δυνατότητα φροντίδας κρίσιμα ασθενών πάνω στο MV Hondius ήταν ουσιαστικά ανύπαρκτη, καθώς το πλοίο δεν διέθετε τον απαραίτητο εξοπλισμό για βαριά περιστατικά. Παρά ταύτα, εκείνος μπήκε σε «λειτουργία γιατρού» και εξετάζει, παρακολουθεί και στηρίζει τους ασθενείς, την ώρα που η κρουαζιέρα-όνειρο μετατρέπεται σε εφιάλτη χανταϊού.

Χανταϊός και 17 Αμερικανοί επιβάτες σε αβεβαιότητα

Στο πλοίο βρίσκονται 17 Αμερικανοί, ανάμεσά τους και ο Δρ. Κόρνφελντ, οι οποίοι –σύμφωνα με την εκπρόσωπό τους στο Κογκρέσο, Τζανέλ Μπάιναμ– νιώθουν «εγκαταλελειμμένοι» από την κυβέρνηση, χωρίς σαφείς οδηγίες για το πώς θα επιστρέψουν με ασφάλεια στα σπίτια τους ή πώς θα αποβιβαστούν. Η Μπάιναμ καταγγέλλει δημόσια ότι οι επιβάτες δεν έχουν λάβει ούτε καθοδήγηση ούτε ουσιαστική στήριξη για τη διαχείριση του κινδύνου και του ταξιδιού επιστροφής. Το πλοίο κατευθύνεται προς τα Κανάρια Νησιά, όπου αναμένεται να δέσει το Σάββατο, υπό το βλέμμα των υγειονομικών αρχών και εν μέσω αυξημένης ανησυχίας για την εξάπλωση του χανταϊού.

Την ίδια ώρα, τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC) των ΗΠΑ έχουν ταξινομήσει την έξαρση χανταϊού ως «επίπεδο 3» κατάστασης έκτακτης ανάγκης και έχουν ενεργοποιήσει τα κέντρα επιχειρήσεών τους, αν και προς το παρόν εκτιμούν ότι ο κίνδυνος για το ευρύτερο κοινό παραμένει χαμηλός. Η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας κινείται στην ίδια γραμμή, ενώ επιδημιολόγοι, επιστήμονες και γιατροί επιστρατεύονται για να παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της επιδημίας και να στηρίξουν την ανταπόκριση.