Σαφές προβάδισμα 10,7 μονάδων καταγράφει η ΝΔ έναντι της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα, όπως προκύπτει από σημερινή δημοσκόπηση της Alco για λογαριασμό της ιστοσελίδας Flash.gr.

Ειδικότερα, στην πρόθεση ψήφου επί των έγκυρων τα ποσοστά των κομμάτων καταγράφονται ως εξής:

Νέα Δημοκρατία: 23,5%

Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη – ΕΛΑΣ: 12,8%

ΠΑΣΟΚ: 10%

Ελπίδα για τη Δημοκρατία – Μαρία Καρυστιανού: 9,5%

ΚΚΕ: 6,4%

Ελληνική Λύση: 6,3%

Πλεύση Ελευθερίας: 3,2%

ΜέΡΑ25: 2,6%

Νίκη: 1,7%

Άλλο κόμμα: 1,6%

ΣΥΡΙΖΑ: 1,5%

Αναποφάσιστοι: 17,3%

Ποιος θα είναι πιο δύσκολος αντίπαλος για τον Μητσοτάκη

Στην ερώτηση για το ποιος πολιτικός θα μπορούσε να είναι πιο δύσκολος αντίπαλος για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, οι πολίτες απάντησαν:

Κανένας: 29%

Αλέξης Τσίπρας: 25%

Νίκος Ανδρουλάκης: 15%

Μαρία Καρυστιανού: 7%

Κυριάκος Βελόπουλος: 2%

Δημήτρης Κουτσούμπας: 2%

Ζωή Κωνσταντοπούλου: 2%

Η «μάχη» για τους αναποφάσιστους

Από τα σημαντικότερα ευρήματα της δημοσκόπησης της ALCO είναι αυτό για την κατεύθυνση των αναποφάσιστων στις εκλογές του 2023.

Όπου η ΝΔ είχε κερδίσει σχεδόν τον έναν στους δυο (ποσοστό 48%). Το 21% είχε ψηφίσει τον ΣΥΡΙΖΑ που πλέον βρίσκεται σε ποσοστό εκτός βουλής ενώ επισημαίνεται το 6% που είχαν λάβει από τους αναποφάσιστους οι «Σπαρτιάτες».