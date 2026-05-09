Το επόμενο στάδιο της περιπέτειάς τους αναμένεται να ξεκινήσει αύριο για τους 22 Βρετανούς υπηκόους που επιβαίνουν στο κρουαζιερόπλοιο το οποίο βρέθηκε στη δίνη της έξαρσης του Χανταϊού. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, το πλοίο πρόκειται να καταπλεύσει στο ισπανικό νησί της Τενερίφης, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας προσεκτικά σχεδιασμένης διαδικασίας επιστροφής.

Μόλις ολοκληρωθεί ο ελλιμενισμός, οι επιβάτες και τα μέλη του προσωπικού που κατάγονται από τη Βρετανία θα επιβιβαστούν σε αεροσκάφος με προορισμό την πατρίδα τους, ωστόσο η επιστροφή τους δεν θα σημάνει και την άμεση επάνοδο στην κανονικότητα.

Ειδική πτέρυγα για τους επαναπατρισθέντες

Η βρετανική κυβέρνηση έχει ήδη προετοιμάσει το έδαφος για την υποδοχή των ανθρώπων που εκτέθηκαν στον ιό. Όπως μετέδωσε το δίκτυο Sky News, το σύνολο των 22 ατόμων πρόκειται να οδηγηθεί σε νοσοκομειακή μονάδα στη βορειοδυτική Αγγλία.

Ο στόχος της μεταφοράς τους εκεί είναι ξεκάθαρος, καθώς οι αρχές επιδιώκουν να περιορίσουν κάθε πιθανότητα περαιτέρω μετάδοσης. Οι επαναπατρισθέντες θα τοποθετηθούν σε ειδικούς χώρους ώστε «να απομονωθούν μετά από τον επαναπατρισμό τους», διασφαλίζοντας ότι θα λάβουν την απαραίτητη ιατρική παρακολούθηση σε ένα ελεγχόμενο περιβάλλον.

Η κατάσταση στο κρουαζιερόπλοιο παραμένει υπό στενή επιτήρηση, με τους ειδικούς να εστιάζουν πλέον στην ασφαλή ολοκλήρωση της αεροπορικής μεταφοράς και την εγκατάσταση των επιβατών στο νοσοκομείο αναφοράς.