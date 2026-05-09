Έξαρση γαστρεντερικής νόσου καταγράφεται στο Caribbean Princess, με δεκάδες επιβάτες και μέλη πληρώματος να τίθενται σε καραντίνα εν πλω, ενώ το πλοίο κατευθύνεται προς τις Μπαχάμες.

Σε κατάσταση υγειονομικού συναγερμού βρίσκεται κρουαζιερόπλοιο που πλέει στην Καραϊβική, καθώς περισσότεροι από 100 άνθρωποι έχουν προσβληθεί από νοροϊό κατά τη διάρκεια του ταξιδιού και όλα αυτά λίγε μέρες μετά το κρουαζιερόπλοιο με τον χανταϊό που φτάνει αύριο σε λιμάνι στα Κανάρια Νησιά.

Σύμφωνα με τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των ΗΠΑ (CDC), 102 επιβάτες και 13 μέλη του πληρώματος έχουν εμφανίσει συμπτώματα, με τις αρχές να προχωρούν άμεσα σε καραντίνα των ασθενών και απομόνωσή τους από τους υπόλοιπους ταξιδιώτες.

Το δρομολόγιο και τα μέτρα στο πλοίο

Το πλοίο Caribbean Princess, ιδιοκτησίας της Princess Cruises, απέπλευσε στις 28 Απριλίου από το Port Everglades της Φλόριντα και αναμένεται να ολοκληρώσει το ταξίδι του τη Δευτέρα 11 Μαΐου. Αυτή τη στιγμή κινείται ανοιχτά της βόρειας Δομινικανής Δημοκρατίας και έχει προγραμματισμένη στάση στο Nassau των Μπαχάμες.

Η εταιρεία επιβεβαίωσε την εμφάνιση “περιορισμένου αριθμού περιστατικών ήπιας γαστρεντερικής νόσου” και δήλωσε ότι: «Πραγματοποιήθηκε εκτεταμένη απολύμανση όλων των χώρων, ενισχύθηκαν τα πρωτόκολλα καθαριότητας, ενώ προβλέπεται πλήρης απολύμανση πριν το επόμενο δρομολόγιο».

Δεν έχει διευκρινιστεί μέχρι στιγμής η αιτία της έξαρσης.

Τι είναι ο νοροϊός

Ο νοροϊός, γνωστός και ως «ιός του εμετού του χειμώνα», είναι ιδιαίτερα μεταδοτικός και προκαλεί:

έντονο εμετό,

διάρροια,

στομαχικές κράμπες

Παρότι τα συμπτώματα είναι δυσάρεστα, συνήθως υποχωρούν μέσα σε 1-2 ημέρες, χωρίς σοβαρές επιπλοκές για τους περισσότερους ασθενείς. Στο πλοίο ταξιδεύουν συνολικά 3.116 επιβάτες και 1.131 μέλη πληρώματος, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο ταχείας μετάδοσης.

Παράλληλη ανησυχία για άλλο κρουαζιερόπλοιο

Την ίδια στιγμή, νέα υγειονομική ανησυχία προκαλεί και δεύτερο περιστατικό σε κρουαζιερόπλοιο. Στο πλοίο MV Hondius, που επλήγη από έξαρση χανταϊού, οργανώνεται επιχείρηση επαναπατρισμού Βρετανών επιβατών. Συνολικά:

περίπου 22 Βρετανοί θα μεταφερθούν αεροπορικώς στο Ηνωμένο Βασίλειο,

θα υποβληθούν σε τεστ πριν αποβιβαστούν,

ενώ προβλέπεται καραντίνα ή κατ’ οίκον απομόνωση

Το αεροσκάφος επαναπατρισμού θα φέρει ιατρικό προσωπικό και ειδικό εξοπλισμό, προκειμένου να αντιμετωπιστεί ενδεχόμενη επιδείνωση της υγείας επιβατών κατά τη διάρκεια της πτήσης.

Επιφυλακή των αρχών

Οι υγειονομικές αρχές σε ΗΠΑ και Ευρώπη παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις, καθώς τα περιστατικά σε πλοία αναδεικνύουν τη ραγδαία μετάδοση λοιμώξεων σε κλειστά περιβάλλοντα με υψηλή πληθυσμιακή πυκνότητα. Η διαχείριση των επιβαινόντων, η ιχνηλάτηση επαφών και η αυστηρή τήρηση υγειονομικών μέτρων κρίνονται καθοριστικές για τον περιορισμό νέων εστιών.