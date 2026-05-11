Σε καραντίνα και στενή υγειονομική παρακολούθηση μπαίνουν οι επιβάτες και τα μέλη του πληρώματος του κρουαζιερόπλοιου MV Hondius, μετά τη συρροή κρουσμάτων χανταϊού που συνδέεται με το ταξίδι του κρουαζιερόπλου. Σύμφωνα με τις διεθνείς οδηγίες, οι επιβαίνοντες θεωρούνται επαφές υψηλού κινδύνου, ενώ η παρακολούθηση προβλέπεται να διαρκέσει έως και 42 ημέρες από την τελευταία πιθανή έκθεση στον ιό.

Το MV Hondius μετέφερε 147 επιβάτες και μέλη πληρώματος όταν αναφέρθηκε στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας η συρροή σοβαρών αναπνευστικών νοσημάτων. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, πριν από την εξέλιξη αυτή είχαν αποβιβαστεί ακόμη 34 άτομα, για τα οποία οι Αρχές προχωρούν σε ιχνηλάτηση και αξιολόγηση του κινδύνου.

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων έχει κατατάξει όλους όσοι βρίσκονταν στο πλοίο, για τους σκοπούς της αποβίβασης και του επαναπατρισμού, στις επαφές υψηλού κινδύνου. Για αυτούς προβλέπεται αυτοαπομόνωση ή καραντίνα, καθημερινή παρακολούθηση συμπτωμάτων και έλεγχος εφόσον εμφανιστούν συμπτώματα.

Με τα στοιχεία, ο σίγουρα τεκμηριωμένος αριθμός σε καραντίνα/απομόνωση είναι τουλάχιστον 23 άτομα:

5 Γάλλοι επιβάτες σε απομόνωση στο Παρίσι

επιβάτες σε απομόνωση στο Παρίσι 17 Αμερικανοί που μεταφέρθηκαν στη Νεμπράσκα για αξιολόγηση/παρακολούθηση

που μεταφέρθηκαν στη Νεμπράσκα για αξιολόγηση/παρακολούθηση 1 Έλληνας στο «Αττικόν» σε καραντίνα 45 ημερών

Στην Ελλάδα, ο Έλληνας επιβάτης του MV Hondius μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Αττικόν», όπου θα παραμείνει σε προληπτική καραντίνα 45 ημερών, σύμφωνα με τα υγειονομικά πρωτόκολλα που εφαρμόζονται από τις ελληνικές Αρχές.

Μέχρι τις τελευταίες διαθέσιμες ανακοινώσεις, η συρροή που συνδέεται με το κρουαζιερόπλοιο περιλαμβάνει οκτώ περιστατικά, εκ των οποίων έξι επιβεβαιωμένα εργαστηριακά και δύο πιθανά, καθώς και τρεις θανάτους. Το περιστατικό παρακολουθείται διεθνώς, καθώς οι επιβάτες επαναπατρίζονται σε διαφορετικές χώρες με ειδικά πρωτόκολλα.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας συστήνει για τις επαφές υψηλού κινδύνου ενεργή παρακολούθηση και καραντίνα στο σπίτι ή σε ειδική δομή για 42 ημέρες, ενώ τονίζει ότι οι οδηγίες μπορεί να προσαρμοστούν ανάλογα με τα νέα επιδημιολογικά δεδομένα.

Ο χανταϊός συνδέεται συνήθως με έκθεση σε τρωκτικά ή εκκρίματά τους. Στην περίπτωση του MV Hondius, οι διεθνείς υγειονομικές Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο μετάδοσης του στελέχους Andes από άνθρωπο σε άνθρωπο σε συνθήκες στενής επαφής, χωρίς πάντως να διατυπώνεται εκτίμηση για ευρύτερο κίνδυνο πανδημίας.