Λίγα λεπτά μετά τις 03:30 τα ξημερώματα της Δευτέρας 11/5 έφτασε στο νοσοκομείο «Αττικόν» η ειδική αποστολή του ΕΚΑΒ η οποία μετέφερε τον Έλληνα επιβάτη του κρουαζιερόπλοιου MV Hondius, στο οποίο καταγράφηκαν κρούσματα χανταϊού.

Ο άνδρας είχε μεταφερθεί με ειδική πτήση, με αεροσκάφος C-27J Spartan, της Πολεμικής Αεροπορίας από το Αϊντχόφεν της Ολλανδίας -όπου μεταφέρθηκαν αρκετοί επιβάτες του κρουαζιερόπλου- στo στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας. Τηρώντας κατά γράμμα το ειδικό πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ, αμέσως μετά την προσγείωση μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν», όπου και τέθηκε σε καραντίνα, η οποία θα διαρκέσει 45 ημέρες. Αξίζει να σημειωθεί ότι η είσοδός του στο νοσοκομείο έγινε από ειδικό σημείο, προκειμένου να μην έρθει σε επαφή με ασθενείς ή συνοδούς και ολοκληρώθηκε με «χειρουργικές» κινήσεις, μέσα σε λίγα λεπτά.

Σύμφωνα με τα ενδεικνυόμενα μέτρα ασφαλείας, για προληπτικούς λόγους στην ειδική πτήση επαναπατρισμού τον Έλληνα πολίτη συνόδευσαν ιατρός ΕΚΑΒ, διασώστης-νοσηλευτής ΕΚΑΒ και ο πρόεδρος του επιστημονικού συμβουλίου του ΕΟΔΥ κ. Θεόδωρος Βασιλακόπουλος.

Κατά το διάστημα της καραντίνας θα παραμείνει στη Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων του νοσοκομείου «Αττικόν», η οποία υπάγεται στη Δ’ Παθολογική Κλινική.

Σε ανάρτησή του στο Χ το πρωί της Δευτέρας ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, ξεκαθάρισε ότι ο επιβάτης από το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius δεν έχει συμπτώματα, αλλά μπαίνει για προληπτικούς λόγους σε καραντίνα.

Η ανάρτηση του υπουργού Υγείας

— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) May 11, 2026

Σε προηγούμενη ανάρτησή του, ο κ. Γεωργιάδης σημείωνε: «Έχω πραγματικά στενοχωρηθεί και λυπηθεί για τα πάρα πολλά τοξικά, δηλητηριώδη, υβριστικά και συνωμοσιολογικά σχόλια που διαβάζω δεξιά και αριστερά για την απόφαση μας να επαναπατρίσουμε τον συμπατριώτη μας που εκτέθηκε στον χανταιό στο κρουαζιερόπλοιο και είναι εντελώς καλά στην υγεία του. Λες και το Υπουργείο Υγείας της Ελλάδος θα μπορούσε να τον αφήσει μόνο του σε αυτή την περιπέτεια. Ντρέπομαι για το πώς η Κοινωνία μας έφθασε σε αυτό το σημείο του μεταξύ μας μίσους. Σε κάθε περίπτωση ο συμπολίτης μας μπαίνει τώρα στο Αεροπλάνο της Πολεμικής Αεροπορίας, την οποία και ευχαριστώ, συνοδεύεται από ιατρό και νοσηλευτή του ΕΚΑΒ, είναι στην αποστολή και ο Προέδρος του ΕΟΔΥ και θα μεταφερθεί κατευθείαν από την Ελευσίνα στο Αττικό Νοσοκομείο σε θάλαμο αρνητικής πίεσης σε καραντίνα για καθαρά προληπτικούς λόγους. Κανένας απολύτως φόβος εξάπλωσης του ιού στην Ελλάδα δεν υπάρχει αλλά η Ελλάδα δεν αφήνει ποτέ κανέναν μόνο του πίσω. Σταματήστε λοιπόν το μίσος. Ο καθένας μας θα μπορούσε να ήταν στην θέση του. Του εύχομαι όλα να πάνε καλά και να μήν ασθενήσει καθόλου».