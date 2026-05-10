

Τα ξημερώματα της Δευτέρας θα βρίσκεται στην Ελλάδα ο 70χρονος Έλληνας που βρισκόταν στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, στο οποίο εντοπίστηκαν κρούσματα χανταΐού.

Το C-27 που θα επαναπατρίσει τον 70χρονο αναχώρησε νωρίς το απόγευμα της Κυριακής και αναμένεται να επιστρέψει στην Ελλάδα μετά τις 4 τα ξημερώματα, ακολουθώντας όλα τα ειδικά πρωτόκολλα για την ασφάλεια του πληρώματος.

Ο 70χρονος Έλληνας μεταφέρθηκε από το Hondius με ολλανδικό αεροσκάφος στο αεροδρόμιο Αϊντχόβεν της Ολλανδίας. Από εκεί θα τον παραλάβει το ελληνικό C-27 και θα τον μεταφέρει στο στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας.

Ακολούθως θα τον παραλάβει ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και θα τον μεταφέρει σε ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο αρνητικής πίεσης στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν».

Στο Αττικόν και στον συγκεκριμένο θάλαμο, ο 70χρονος θα παραμείνει σε καραντίνα για διάστημα 45 ημερών.

Σε πλήρη εξέλιξη η επιχείρηση αποβίβασης

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται στο λιμάνι της Τενερίφης, στα Κανάρια Νησιά της Ισπανίας, η μεγάλη επιχείρηση αποβίβασης και επαναπατρισμού των επιβατών του ολλανδικού κρουαζιερόπλοιου MV Hondius, μετά τον εντοπισμό κρουσμάτων χανταϊού στο πλοίο.

Η επιχείρηση πραγματοποιείται υπό εξαιρετικά αυστηρά υγειονομικά πρωτόκολλα, με τις ισπανικές αρχές να λαμβάνουν αυξημένα μέτρα βιοασφάλειας ώστε να αποτραπεί οποιαδήποτε επαφή των επιβατών με τον τοπικό πληθυσμό. Σύμφωνα με τις αρχές, στην επιχείρηση συμμετέχουν 325 αξιωματικοί της ισπανικής πολιτοφυλακής και ακόμη 33 αστυνομικοί, λόγω της πολυπλοκότητας και των αυξημένων απαιτήσεων ασφαλείας.

Οι επιβάτες αποβιβάζονται σταδιακά σε ομάδες και μεταφέρονται με λεωφορεία φορώντας ειδικές προστατευτικές στολές. Οι ισπανικές αρχές διευκρινίζουν ότι η διαδικασία δεν εξελίσσεται σε διακριτές φάσεις, αλλά σε συνεχείς ομάδες αποβίβασης και επιβίβασης, ώστε να διασφαλίζεται ο πλήρης έλεγχος της επιχείρησης.