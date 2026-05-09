Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής θέτει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας τις υγειονομικές αρχές διεθνώς, σχετικά με την τύχη όσων βρίσκονται στο κρουαζιερόπλοιο Hondius. Η εμφάνιση εστίας του Χανταϊού εντός του πλοίου οδήγησε σε μια αυστηρή οδηγία που αφορά το σύνολο των ανθρώπων που επέβαιναν σε αυτό, ανεξαρτήτως αν παρουσιάζουν συμπτώματα ή όχι.

Η Μαρία Βαν Κέρκοβ, διευθύντρια του ΠΟΥ για την πρόληψη επιδημιών, ξεκαθάρισε την κρισιμότητα της κατάστασης μέσω των social media.

«Κατατάσσουμε όλα τα πρόσωπα πάνω στο πλοίο σε αυτό που αποκαλούμε επαφές υψηλού κινδύνου», εξήγησε η ίδια, δίνοντας το στίγμα της σοβαρότητας του περιστατικού.

Η σύσταση του Οργανισμού περιλαμβάνει «ενεργή εποπτεία και παρακολούθηση όλων των επιβατών και των μελών του πληρώματος που θα αποβιβασθούν για μια περίοδο 42 ημερών», χρονικό διάστημα που κρίνεται απαραίτητο για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας.

Η επιχείρηση στο Νοσοκομείο Arrowe Park

Για τους περίπου είκοσι Βρετανούς υπηκόους που ταξίδεψαν με το Hondius, η επιστροφή στην πατρίδα συνοδεύεται από άμεση μεταφορά σε ελεγχόμενο περιβάλλον. Σύμφωνα με ενημέρωση από το βρετανικό σύστημα υγείας (NHS), οι επιβάτες θα οδηγηθούν αύριο, Κυριακή 10 Μαΐου, στο νοσοκομείο Arrowe Park κοντά στο Λίβερπουλ.

Το συγκεκριμένο ίδρυμα δεν είναι τυχαία επιλογή, καθώς είχε χρησιμοποιηθεί και το 2020 για τον περιορισμό ατόμων που επέστρεφαν από την Ουχάν και το κρουαζιερόπλοιο Diamond Princess, στην αρχή της πανδημίας της Covid-19. Οι τοπικοί αξιωματούχοι, σε ενημέρωση προς το προσωπικό τους, ανέφεραν:

«Θα υποδεχθούμε τα πρόσωπα αυτά την Κυριακή 10 Μαΐου. Κατά την άφιξή τους θα γίνει ανίχνευση συμπτωμάτων και δεν θα γίνει δεκτό κανένα πρόσωπο που παρουσιάζει συμπτώματα».

Σε περίπτωση που κάποιος εκδηλώσει αδιαθεσία μετά την εγκατάστασή του εκεί, «θα μεταφερθεί γρήγορα σε ένα άλλο ίδρυμα», προκειμένου να μην υπάρξει διασπορά εντός της μονάδας.

Πρωτόκολλο απομόνωσης και επόμενα βήματα

Η παραμονή στο νοσοκομείο αναμένεται να είναι σύντομη, καθώς οι περιφερειακοί υπεύθυνοι υγείας εκτιμούν ότι η διαδικασία θα διαρκέσει «έως 72 ώρες». Μέσα σε αυτό το διάστημα θα αξιολογηθεί η κατάσταση του καθενός και θα αποφασισθεί «αν μπορούν να συνεχίσουν την περίοδο απομόνωσής τους στην κατοικία τους ή αλλού».

Ωστόσο, οι βρετανικές αρχές (UKHSA) εμφανίζονται ακόμη πιο αυστηρές από τον ΠΟΥ ως προς τη διάρκεια της προφύλαξης. Ενώ η διεθνής οδηγία μιλά για 42 ημέρες, η βρετανική υπηρεσία υγειονομικής ασφάλειας ανακοίνωσε ότι όσοι απομακρυνθούν από το κρουαζιερόπλοιο θα πρέπει να παραμείνουν σε καθεστώς απομόνωσης για 45 ημέρες συνολικά μετά την άφιξή τους στο Ηνωμένο Βασίλειο, ώστε να εκμηδενιστεί κάθε ρίσκο εμφάνισης του Χανταϊού.