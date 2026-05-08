Ο νέος υπερυπολογιστής τεχνητής νοημοσύνης με την ονομασία «Παγγαία 5» υπόσχεται εξαπλάσια υπολογιστική ισχύ σε σύγκριση με τα σημερινά συστήματα, ανατρέποντας όσα ξέραμε.

Το μηχάνημα υψηλής απόδοσης αναπτύσσεται από τον γαλλικό ενεργειακό κολοσσό TotalEnergies, σε συνεργασία με τις εταιρείες Dell Technologies και NVIDIA. Στόχος είναι η επέκταση των δυνατοτήτων στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης και της σεισμικής απεικόνισης για σκοπούς ενεργειακής εξερεύνησης και έρευνας.

Με κόστος που ξεπερνά τα 100 εκατομμύρια ευρώ, ο υπερυπολογιστής αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία το 2027 στο Επιστημονικό και Τεχνικό Κέντρο Jean Féger της εταιρείας στο Πω της Γαλλίας.

Το «Παγγαία 5» θα χρησιμοποιηθεί για την επεξεργασία σύνθετων γεωλογικών και ενεργειακών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της προηγμένης σεισμικής απεικόνισης, η οποία βοηθά τις εταιρείες του ενεργειακού τομέα να χαρτογραφούν με μεγαλύτερη ακρίβεια τις υπόγειες δομές. Η TotalEnergies ανέφερε ότι η πρόσθετη υπολογιστική ισχύς θα υποστηρίξει την έρευνα με βάση την τεχνητή νοημοσύνη και την ολοκληρωμένη μοντελοποίηση των συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας.

Το σύστημα θα βασίζεται σε εξειδικευμένους επεξεργαστές που έχουν βελτιστοποιηθεί για εργασίες μαζικής παράλληλης υπολογιστικής επεξεργασίας. Αυτά τα τσιπ έχουν σχεδιαστεί για να επεξεργάζονται επιστημονικά και βιομηχανικά φορτία εργασίας μεγάλης κλίμακας με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα σε σχέση με τα παραδοσιακά υπολογιστικά συστήματα.

Μάλιστα, οι δυνατότητές του δεν θα σταματούν εδώ. Το Interesting Engineering έγραψε ότι το «Παγγαία 5» θα μειώσει την κατανάλωση ενέργειας κατά περίπου 40% σε σχέση με προηγούμενες εκδόσεις, διατηρώντας τα ίδια επίπεδα απόδοσης.

Επιπλέον, η θερμότητα που θα παράγει ο υπερυπολογιστής δεν θα πάει χαμένη. Αντιθέτως, η υπολειπόμενη θερμότητα θα ανακτάται και θα χρησιμοποιείται για τη θέρμανση των κτιρίων του ερευνητικού κέντρου, στο οποίο εργάζονται περισσότεροι από 2.500 υπάλληλοι.

Ακόμη, ο νέος υπερυπολογιστής θα χρησιμοποιεί GPU και CPU της NVIDIA, καθώς και τεχνολογία δικτύωσης InfiniBand, για την επεξεργασία προσομοιώσεων μεγάλης κλίμακας που σχετίζονται με την εξερεύνηση ενεργειακών πόρων και τη βιομηχανική μοντελοποίηση.