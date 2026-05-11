Στην Πορτογαλία βρίσκεται ο Βαγγέλης Μαρινάκης ο οποίος έδωσε το παρών στην αναμέτρηση της Ρίο Άβε με τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας.

Η Ρίο Άβε, που είναι ιδιοκτησίας του Βαγγέλη Μαρινάκη, είχε προηγηθεί στο 12′, όμως η Σπόρτινγκ κατάφερε να γυρίσει το ματς.

Αρχικά με πέναλτι του Σουάρες στο 35′, στη συνέχεια με ένα αυτογκόλ του Μάνσα στο 42ο λεπτό της αναμέτρησης,

Ο Βραζιλιάνος κεντρικός αμυντικός, που αγωνίζεται στη Ρίο Άβε ως δανεικός από τον Ολυμπιακό, προσπάθησε να γυρίσει τη μπάλα στον τερματοφύλακά του, αλλά η πάσα του κατέληξε στα δίχτυα.