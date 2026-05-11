Μετά την απομάκρυνση του Ροσένιορ η Τσέλσι έχει ξεκινήσει την αναζήτηση του νέου της προπονητή και στην λίστα της είναι ψηλά το όνομα του Τσάμπι Αλόνσο.

Σύμφωνα με το Athletic, εκτός από τον Αλόσνο στη λίστα της βρίσκεται και ο Άντονι Ιραόλα.

Ο Αλόνσο αποχώρησε τον περασμένο Ιανουάριο από τη Ρεάλ Μαδρίτης και παραμένει χωρίς ομάδα.

Οι Λονδρέζοι θέλουν να κλείσουν γρήγορα το θέμα του νέου προπονητή ενόψει της νέας αγωνιστικής σεζόν και εξετάζουν όλες τις πιθανές λύσεις πριν πάρουν την τελική απόφαση.