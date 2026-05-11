Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ βρίσκεται αντιμέτωπος με αυξανόμενη εσωκομματική πίεση, καθώς σύμφωνα με τους Times, κορυφαία κυβερνητικά στελέχη φέρονται να τον παροτρύνουν να εξετάσει την κατάρτιση συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος αποχώρησής του από την ηγεσία.

Μεταξύ αυτών που, κατά το δημοσίευμα, έχουν εκφράσει σχετικές εισηγήσεις περιλαμβάνεται η υπουργός Εσωτερικών Σάμπανα Μαχμούντ, η οποία συγκαταλέγεται σε τουλάχιστον τρία μέλη του υπουργικού συμβουλίου που φέρονται να έχουν θέσει ζήτημα επανεξέτασης της θέσης του πρωθυπουργού.

Παράλληλα, το ITV μεταδίδει ότι και ο αναπληρωτής πρωθυπουργός Ντέιβιντ Λάμι φέρεται να συμμερίζεται την άποψη πως ο Στάρμερ θα πρέπει να καθορίσει χρονικό ορίζοντα για την αποχώρησή του, γεγονός που εντείνει την εικόνα πίεσης στο εσωτερικό της κυβέρνησης.

Η κατάσταση επιβαρύνθηκε περαιτέρω μετά την παραίτηση τεσσάρων βουλευτών των Εργατικών από θέσεις βοηθών υπουργών, οι οποίοι προστέθηκαν στις φωνές που ζητούν αλλαγή ηγεσίας στο κόμμα.

Από την πλευρά του, ο Στάρμερ υπογράμμισε νωρίτερα ότι θα διαψεύσει όσους τον αμφισβητούν, αναγνωρίζοντας ότι η κυβέρνησή του έχει κάνει λάθη, αλλά επιμένοντας πως έχει λάβει τις «σωστές μεγάλες πολιτικές αποφάσεις».

Το πολιτικό κλίμα επιβαρύνεται περαιτέρω από πληροφορίες που θέλουν περισσότερους από 70 βουλευτές των Εργατικών να ζητούν είτε την παραίτηση του πρωθυπουργού είτε τη δέσμευσή του για αποχώρηση σε συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο, μετά την πρόσφατη ομιλία του που δεν κατάφερε να εκτονώσει τη δυσαρέσκεια στο κόμμα.

Στο μεταξύ, καταγράφονται και κινήσεις στο εσωτερικό των Εργατικών με φόντο την ηγεσία, καθώς η βουλευτής Κάθριν Γουέστ εμφανίζεται να στηρίζει πλέον πρωτοβουλίες για αλλαγή ηγεσίας χωρίς ωστόσο η ίδια να διεκδικεί τον ρόλο, σύμφωνα με τον Independent.

Η εκλογή νέου αρχηγού απαιτεί τη στήριξη 81 βουλευτών, ενώ η συζήτηση γύρω από πιθανές εναλλακτικές παραμένει ενεργή, με αρκετούς βουλευτές να εκφράζουν ανοιχτά τη δυσαρέσκειά τους για την πορεία της ηγεσίας Στάρμερ.

Ο ίδιος ο πρωθυπουργός, τοποθετούμενος δημόσια μετά τις πρόσφατες εκλογικές απώλειες που περιλάμβαναν την απώλεια περίπου 1.500 δημοτικών εδρών στην Αγγλία και τον έλεγχο της ουαλικής Βουλής, παραδέχθηκε τη δυσκολία της συγκυρίας, σημειώνοντας ότι αναλαμβάνει την ευθύνη και δεσμεύεται για βελτίωση της πορείας του κόμματος.

Απέφυγε, ωστόσο, να τοποθετηθεί ευθέως για τα σενάρια εσωκομματικής αμφισβήτησης, ενώ επαίνεσε πρόσωπα όπως η Άντζελα Ρέινερ και ο δήμαρχος του Μάντσεστερ Άντι Μπέρναμ, επιλέγοντας να κρατήσει χαμηλούς τόνους απέναντι στις φήμες περί ηγετικών ανακατατάξεων.