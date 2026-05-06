Στην πιο κρίσιμη πολιτική καμπή μετά τον θρίαμβο του 2024, ο Κιρ Στάρμερ έρχεται αντιμέτωπος με την οργή των ψηφοφόρων στις αυριανές τοπικές εκλογές, καθώς η αναμέτρηση έχει προσλάβει χαρακτήρα άτυπου δημοψηφίσματος για το μέλλον των Εργατικών, με το κόμμα να απειλείται με συντριβή στις παραδοσιακές του βάσεις.



Οι τελευταίες προβλέψεις κάνουν λόγο για απώλεια έως και 2.000 συμβούλων, με την πίεση να εντείνεται σε εμβληματικούς δήμους του Λονδίνου, όπως το Ουέστμινστερ και το Λάμπεθ. Η άνοδος των Πρασίνων και του Reform UK φαίνεται να «ροκανίζει» τη δύναμη της κυβέρνησης, η οποία πασχίζει να διατηρήσει τον έλεγχο σε περιοχές που θεωρούνταν «κάστρα» για δεκαετίες.



Παρά τις προσπάθειες του Λονδίνου να υποβαθμίσει τη σημασία του αποτελέσματος, η κάλπη αναμένεται να αποκαλύψει ένα βαθιά διχασμένο Ηνωμένο Βασίλειο, θέτοντας σε αμφισβήτηση την κυριαρχία του Στάρμερ. Αν οι προβλέψεις επιβεβαιωθούν, η εσωκομματική αμφισβήτηση θα είναι το επόμενο μεγάλο «αγκάθι» για τον Βρετανό πρωθυπουργό, που βλέπει τον μήνα του μέλιτος με την εξουσία να τελειώνει πρόωρα και επώδυνα.

Η αναμέτρηση καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος της Αγγλίας, όπου ψηφίζουν δεκάδες εκατομμύρια πολίτες για την ανάδειξη περισσοτέρων από 5.000 δημοτικών και περιφερειακών συμβούλων σε 136 τοπικές αρχές, συμπεριλαμβανομένων και των 32 δήμων του Λονδίνου.



Παράλληλα, διεξάγονται εκλογές για την απευθείας ανάδειξη δημάρχων σε έξι μεγάλες αστικές περιοχές. Την ίδια ημέρα, κάλπες θα στηθούν στη Σκωτία και την Ουαλία για την εκλογή βουλευτών στα εθνικά τους κοινοβούλια. Γι αυτό και οι αναλυτές προσδίδουν στην αυριανή μέρα χαρακτήρα «υπερεκλογικής» αναμέτρησης για το σύνολο του Ηνωμένου Βασιλείου.



Απώλειες όμως αναμένεται να καταγράψει και το Συντηρητικό Κόμμα υπό την ηγεσία της Κέμι Μπάντενοχ. Οι Συντηρητικοί φαίνεται ότι δεν «έχουν βρει τον δρόμο τους» μετά τη συντριπτική ήττα του 2024. Έτσι και αυτοί εκτιμάται ότι θα χάσουν σημαντικό αριθμό εδρών, γεγονός που καταδεικνύει τη συνεχιζόμενη αδυναμία τους να συσπειρώσουν τη βάση τους, σημειώνουν με νόημα οι αναλυτές.

Αντίθετα, τα μικρότερα κόμματα φαίνεται να κεφαλαιοποιούν τη δυσαρέσκεια των ψηφοφόρων απέναντι στους δύο μεγάλους πολιτικούς πόλους. Το Reform UK του Νάιτζελ Φάρατζ καταγράφει δυναμική άνοδο σε όλες τις δημοσκοπήσεις, με τους αναλυτές να προβλέπουν ότι θα σημειώσει σημαντική αύξηση κυρίως στη βόρεια Αγγλία και σε αγροτικές κομητείες.



Παράλληλα, το κόμμα των Πρασίνων αναμένεται να ενισχύσει τα ποσοστά του σε αστικά κέντρα και σε πανεπιστημιουπόλεις, ενώ οι Φιλελεύθεροι Δημοκράτες επιχειρούν να προσελκύσουν απογοητευμένους ψηφοφόρους και των δύο κομμάτων. Η συνολική εικόνα των δημοσκοπήσεων δείχνει ένα κατακερματισμένο πολιτικό σκηνικό, με τα δύο παραδοσιακά κόμματα να αμφισβητούνται ολοένα και περισσότερο από το εκλογικό σώμα.



Κάποιοι αναλυτές εκτιμούν μάλιστα ότι η πολυδιάσπαση της ψήφου ενδέχεται να οδηγήσει σε εκλογή τοπικών συμβούλων με ιστορικά χαμηλά ποσοστά. Το γεγονός αυτό, όπως τονίζουν, δείχνει ξεκάθαρα τη μεταβαλλόμενη φύση της εκλογικής συμπεριφοράς στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το ποσοστό συμμετοχής των ψηφοφόρων θα επηρεάσει αισθητά το αποτέλεσμα. Όσο υψηλότερο είναι, τόσο μεγαλύτερο θα είναι το ποσοστό που θα πάρουν τα παραδοσιακά κόμματα, σημειώνουν οι αναλυτές.



Τα πρώτα αποτελέσματα αναμένονται τις πρωινές ώρες της Παρασκευής. Το πολιτικό σύστημα της χώρας πάντως προετοιμάζεται για μια νύχτα που ενδέχεται να αναδιαμορφώσει τις ισορροπίες στο βρετανικό πολιτικό σκηνικό και να προκαλέσει ευρύτερες πολιτικές εξελίξεις, ακόμη και αλλαγές ηγεσίας, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.