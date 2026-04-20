Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ, αντιμέτωπος με τις εκκλήσεις για παραίτηση, παραδέχτηκε και πάλι σήμερα, ενώπιον του κοινοβουλίου, ότι έκανε λάθος όταν διόρισε τον Πίτερ Μάντελσον πρέσβη στις Ηνωμένες Πολιτείες, παρά τους δεσμούς του με τον Τζέφρι Έπστιν.

«Στο επίκεντρο όλων αυτών υπάρχει επίσης ένα λάθος κρίσης εκ μέρους μου. Δεν θα έπρεπε να διορίσω τον Πίτερ Μάντελσον. Αναλαμβάνω την ευθύνη αυτής της απόφασης και ζητώ και πάλι συγγνώμη από τα θύματα του παιδεραστή Τζέφρι Έπστιν», δήλωσε ο Βρετανός πρωθυπουργός.

Εδώ και πολλούς μήνες ο Στάρμερ δέχεται πιέσεις λόγω της απόφασής του να διορίσει τον Μάντελσον πρέσβη στην Ουάσινγκτον. Ο Μάντελσον απολύθηκε λίγους μήνες αργότερα, τον Σεπτέμβριο και η βρετανική κυβέρνηση τον κατηγορεί ότι «είπε κατ’ επανάληψη ψέματα» για τις σχέσεις του με τον Έπστιν, ο οποίος πέθανε στη φυλακή το 2019.

Η υπόθεση επανήλθε στο προσκήνιο την περασμένη εβδομάδα, αφού η εφημερίδα Guardian αποκάλυψε ότι το υπουργείο Εξωτερικών ενέκρινε τον διορισμό του Μάντελσον, τον Ιανουάριο του 2025, παρά την αντίθετη εισήγηση της υπηρεσίας ελέγχου του ιστορικού του. Ο Στάρμερ λέει ενημερώθηκε για την αρνητική εισήγηση μόλις την προηγούμενη Τρίτη. «Αν το γνώριζα πριν αναλάβει τα καθήκοντά του, δεν θα τον διόριζα», διαβεβαίωσε.

«Αυτή η εισήγηση έπρεπε να μου έχει δοθεί», πρόσθεσε ο ηγέτης των Εργατικών που χαρακτήρισε «απαράδεκτο» και «ασυγχώρητο» το γεγονός ότι έμεινε στο σκοτάδι. Τον Φεβρουάριο, ο Στάρμερ είχε δηλώσει στο κοινοβούλιο ότι τηρήθηκαν «όλες οι διαδικασίες», όταν εξεταζόταν ο διορισμός.