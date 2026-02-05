Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ εξαπέλυσε σήμερα δριμεία επίθεση στον πρώην πρεσβευτή της χώρας στις ΗΠΑ Πίτερ Μάντελσον, στην προσπάθεια να κατευνάσει την οργή από όλο το πολιτικό φάσμα και λέγοντας ότι λυπάται που πίστεψε στα «ψέματά» του πριν τον διορίσει.

Ο Στάρμερ είναι υπό τεράστια πίεση, ακόμη και από βουλευτές του Εργατικού κόμματός του σχετικά με την απόφαση να διορίσει τον Μάντελσον πρεσβευτή της Βρετανίας στην Ουάσινγκτον το 2024, όταν οι σχέσεις του με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα στις ΗΠΑ Τζέφρι Έπστιν ήταν ήδη γνωστές.

Έγγραφα που δημοσιοποίησε το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ την περασμένη εβδομάδα περιελάμβαναν μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) που υπογράμμιζαν πόσο στενή ήταν η σχέση αυτή, και υποδήλωναν πως ο Μάντελσον είχε διαρρεύσει κυβερνητικά έγγραφα στον Έπστιν, και ότι ο Έπστιν είχε καταχωρήσει πληρωμές στον Μάντελσον ή τον τότε σύντροφο και νυν σύζυγό του.

Η θέση του πρωθυπουργού υπό απειλή

«Ήταν δημόσια γνωστό για κάποιο καιρό πως ο Μάντελσον ήξερε τον Έπστιν, αλλά κανείς μας δεν ήξερε το βάθος και το σκοτάδι αυτής της σχέσης», δήλωσε ο Στάρμερ στην έναρξη μιας ομιλίας στο Χάστινγκς, στην ανατολική Αγγλία.

Ο Μάντελσον, που ήταν υπουργός της κυβέρνησης όταν οι Εργατικοί ήταν και πάλι στην εξουσία πριν από περισσότερα από 15 χρόνια, παραιτήθηκε προχθές, Τρίτη, από την άνω βουλή του βρετανικού κοινοβουλίου, τη Βουλή των Λόρδων, λόγω των σχέσεών του με τον Έπστιν και τώρα τελεί υπό αστυνομική έρευνα για φερόμενη παράβαση καθήκοντος στη διάρκεια της θητείας του.

Έχει πει ότι δεν θυμάται να είχε λάβει πληρωμές και δεν έχει σχολιάσει δημόσια σχετικά με τους ισχυρισμούς για έγγραφα που διέρρευσαν. Δεν έχει απαντήσει σε μηνύματα που του ζητούν να σχολιάσει.

Ο Στάρμερ απέλυσε τον Μάντελσον τον περασμένο Σεπτέμβριο, όμως οι αντίπαλοι του και ακόμη κι εκείνοι στο κόμμα του έχουν πει πως οι νέες αποκαλύψεις θέτουν σοβαρά ερωτήματα σχετικά με την κρίση του. Με τις δημοσκοπήσεις να υποδεικνύουν ότι η δημοτικότητα του Στάρμερ είναι ήδη πολύ χαμηλή, ορισμένοι στο κόμμα του λένε πως η θέση του απειλείται.

Το κόστος δανεισμού της Βρετανίας αυξήθηκε σήμερα εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών σχετικά με το κατά πόσον θα μπορούσε να επιβιώσει από τον αντίκτυπο της υπόθεσης.

«Μου είπε ψέματα»

Αντιμετωπίζοντας όλο και περισσότερες επικρίσεις, ο Βρετανός πρωθυπουργός χρησιμοποίησε την ομιλία του για να κατακρίνει οργισμένος τον Μάντελσον, λέγοντας πως οι τελευταίες αποκαλύψεις εγείρουν σοβαρά ερωτήματα. Κατηγόρησε τον Μάντελσον ότι δεν εισήλθε στη δημόσια υπηρεσία επειδή πίστευε στην εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος.

«Μου είπε ψέματα, ψέματα, με εξαπάτησε», είπε. «Καταλαβαίνω την οργή και την απογοήτευση των Εργατικών βουλευτών για αυτό που συνέβη… Πραγματικά μοιράζομαι αυτήν την οργή και την απογοήτευση, ήταν αισθητή χθες. Δεν εκπλήσσομαι».

Απευθυνόμενος στα θύματα του Έπστιν είπε: «Λυπάμαι. Λυπάμαι για αυτό που έγινε σε σας, λυπάμαι που τόσοι πολλοί άνθρωποι με εξουσία σας απογοήτευσαν, λυπάμαι που πίστεψα τα ψέματα του Μάντελσον και τον διόρισα».

Εξέφρασε ωστόσο την επιθυμία να παραμείνει στην εξουσία. «Προτίθεμαι να συνεχίσω αυτή την απαραίτητη εργασία για τη χώρα μας», είπε.

Ο Στάρμερ είπε ότι θέλει να δημοσιοποιήσει τη σύσταση ασφαλείας που του δόθηκε όταν επέλεξε τον Μάντελσον για τη θέση του πρεσβευτή στην Ουάσινγκτον, αλλά είπε επίσης ότι πρέπει να τηρήσει το αίτημα της αστυνομίας να μην κάνει τίποτα που θα μπορούσε να προκαταλάβει την έρευνα.

«Όσο απογοητευτικό είναι για μένα προσωπικά αυτό –και είναι– δεν θα κάνω οποιοδήποτε βήμα, όσο κι αν είναι δελεαστικό πολιτικά, όσο κι αν είναι δημοφιλές, που θέτει σε κίνδυνο τη δικαιοσύνη για τα θύματα», είπε.