Ο Πίτερ Μάντελσον απομακρύνθηκε τον Σεπτέμβριο από το πόστο του πρεσβευτή στην Ουάσινγκτον εξαιτίας των σχέσεών του με τον σεξουαλικό εγκληματία Τζέφρι Έπσταϊν.

Επ΄ αυτού, ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Κιρ Στάρμερ δήλωσε σήμερα ότι «λυπάται» για τον διορισμό του Πίτερ Μάντελσον στη θέση αυτή.

«Είπε ψέματα επανειλημμένως στο επιτελείο μου όταν του τέθηκαν ερωτήσεις για τη σχέση με τον Έπσταϊν πριν και κατά τη διάρκεια της θητείας του ως πρεσβευτή. Λυπάμαι που τον διόρισα», δήλωσε ο Βρετανός πρωθυπουργός ενώπιον της Βουλής των Κοινοτήτων και πρόσθεσε ότι έχει την πρόθεση να δώσει στη δημοσιότητα όλα τα στοιχεία που έχουν σχέση με τον διορισμό του Πίτερ Μάντελσον, καθώς και με την ανάκλησή του, εκτός όσων έχουν σχέση με την εθνική ασφάλεια, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.