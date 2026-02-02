Την παραίτησή του από το Εργατικό Κόμμα του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ υπέβαλε ο πρώην υπουργός Πίτερ Μάντελσον. Σύμφωνα με δημοσιεύματα που είδαν το φως της δημοσιότητας την Κυριακή, η απόφαση αυτή ελήφθη μετά την ανάδυση νέων πληροφοριών σχετικά με τις επαφές του με τον εκλιπόντα Αμερικανό χρηματιστή Τζέφρι Έπσταϊν, ο οποίος είχε καταδικαστεί για σεξουαλικά εγκλήματα.

Ο Μάντελσον, τον οποίο ο Στάρμερ απομάκρυνε από τη θέση του πρεσβευτή της Βρετανίας στις ΗΠΑ πέρυσι ύστερα από προηγούμενες αποκαλύψεις για τους δεσμούς του με τον Έπσταϊν, δήλωσε ότι δεν θέλει να προκαλέσει «περαιτέρω αμηχανία» στο Εργατικό Κόμμα, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα.

«Συνδέθηκα περαιτέρω αυτό το σαββατοκύριακο με την κατανοητή αναστάτωση γύρω από τον Τζέφρι Έπσταϊν και μετανιώνω και λυπάμαι γι’ αυτό», δήλωσε ο Μάντελσον σε επιστολή του στο Εργατικό Κόμμα, την οποία επικαλέστηκαν το BBC και άλλοι ειδησεογραφικοί οργανισμοί και στην οποία το Reuters δεν έχει μέχρι στιγμής εξασφαλίσει πρόσβαση.

Ο Μάντελσον σημείωσε ότι πιστεύει πως οι ισχυρισμοί για οικονομικές καταβολές σε αυτόν από τον Έπσταϊν, οι οποίοι εμφανίστηκαν σε βρετανικά μέσα βάσει των εγγράφων που δόθηκαν στη δημοσιότητα από το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, είναι ψευδείς και θα τους ερευνήσει.

«Καθώς θα το κάνω αυτό δεν επιθυμώ να προκαλέσω περαιτέρω αμηχανία στο Εργατικό Κόμμα και ως εκ τούτου παραιτούμαι από μέλος του κόμματος», σύμφωνα με την επιστολή του.

Ο Μάντελσον διαδραμάτισε κεντρικό ρόλο στην εκλογική επιτυχία του Εργατικού Κόμματος όταν ο Τόνι Μπλερ ήταν πρωθυπουργός στα χρόνια του 1990.

Πέρυσι μπήκε στο μικροσκόπιο μετά τη δημοσίευση από Αμερικανούς βουλευτές εγγράφων μεταξύ των οποίων επιστολή στην οποία αποκαλούσε τον Έπσταϊν «το καλύτερο φιλαράκι μου», κάτι το οποίο οδήγησε στην απομάκρυνσή του από τη θέση του πρεσβευτή της Βρετανίας στις ΗΠΑ.

Η προηγούμενη σταδιοδρομία του Μάντελσον στην εσωτερική πολιτική σκηνή ήταν επίσης ταραχώδης. Το 1998, παραιτήθηκε από υπουργός Εμπορίου σε σχέση με δάνειο που έλαβε από συνάδελφό του υπουργό για να αγοράσει ένα σπίτι εν μέσω ερωτημάτων σχετικά με σύγκρουση συμφερόντων.

Μια δεύτερη θητεία του στο υπουργικό συμβούλιο κατέληξε επίσης σε παραίτηση το 2001, όταν εξαναγκάστηκε να φύγει λόγω της φερόμενης ανάμιξής του σε σκάνδαλο σχετικά με διαβατήρια που αφορούσε Ινδό δισεκατομμυριούχο. Αργότερα απαλλάχθηκε από τις κατηγορίες για ανάρμοστη συμπεριφορά.

Ο Μάντελσον, πρώην Επίτροπος Εμπορίου της ΕΕ, βρίσκεται επίσης σε άδεια ως μέλος της άνω βουλής του βρετανικού κοινοβουλίου.

Ξεχωριστά, ο Στάρμερ δήλωσε το Σάββατο, σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ, ότι ο πρώην πρίγκιπας της Βρετανίας Άντριου θα πρέπει να καταθέσει ενώπιον επιτροπής του Κογκρέσου των ΗΠΑ, μετά τις νέες αποκαλύψεις σχετικά με τους δεσμούς του με τον Έπσταϊν.