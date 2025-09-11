Την απομάκρυνση του Βρετανού πρέσβη στις Ηνωμένες Πολιτείες, Πίτερ Μάντελσον, ανακοίνωσε το βρετανικό Υπουργείο Εξωτερικών μετά τη δημοσίευση του λευκώματος γενεθλίων του Τζέφρι Έπσταϊν, όπου περιέχεται επιστολή στην οποία ο βετεράνος πολιτικός χαρακτηρίζει τον Έπστιν «καλύτερό του φίλο».

«Υπό το φως των επιπλέον πληροφοριών σε emails που γράφτηκαν από τον Πίτερ Μάντελσον, ο πρωθυπουργός ζήτησε από τον Υπουργό Εξωτερικών να τον αποσύρει από πρεσβευτή», ανακοίνωσε το Φόρεϊν Όφις.

«Τα emails δείχνουν ότι το βάθος και η έκταση της σχέσης του Πίτερ Μάντελσον με τον Τζέφρι Έπσταϊν είναι σημαντικά διαφορετικά από ό,τι γνωρίζαμε τη χρονική στιγμή του διορισμού του», αναφέρεται στην ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών, που χαρακτηρίζει «νέα πληροφορία» την αποκάλυψη ότι ο Μάντελσον θεωρούσε εσφαλμένη την καταδίκη του Τζέφρι Έπσταϊν για σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιού το 2008 και τον συμβούλευε να αγωνιστεί για πρόωρη αποφυλάκιση.

Ο Πίτερ Μάντελσον, του Εργατικού Κόμματος, είχε παίξει ρόλο-κλειδί στην επιτυχία των Εργατικών υπό την ηγεσία του Τόνι Μπλερ.

Πηγή: ΑΠΕ