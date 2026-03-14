Επίσκεψη στο Άγιον Όρος προγραμματίζει στο τέλος του Μαρτίου ο Παύλος Ντε Γκρες.

Όπως επισημαίνει το ekklisiaonline.gr ο Παύλος Ντε Γκρες αναμένεται να μεταβεί στο Άγιον Όρος για τρεις ημέρες και ειδικότερα από τις 26 έως και τις 29 Μαρτίου.

Το οδοιπορικό του Παύλου Ντε Γκρες κατά τις ίδιες πληροφορίες περιλαμβάνει επισκέψεις σε ορισμένες από τις πιο ιστορικές μονές της Αθωνικής Πολιτείας.

Ο Παύλος Ντε Γκρες αρχικά θα επισκεφθεί την Ιερά Μονή Μεγίστης Λαύρας, την Ιερά Μονή Καρακάλου καθώς και άλλες μονές.