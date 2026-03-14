Το Μπαχρέιν βρίσκεται σήμερα και αυτό στο επίκεντρο του πολέμου στην περιοχή, καθώς φιλοξενεί επίσης δυτικές στρατιωτικές υποδομές. Παρά το μικρό του μέγεθος, το νησί διαθέτει δυσανάλογα μεγάλη πολιτική και στρατιωτική σημασία. Η στρατηγική του θέση, η ισχυρή εξάρτηση από τον ενεργειακό τομέα και οι εύθραυστες εσωτερικές ισορροπίες το καθιστούν ένα από τα κράτη του Κόλπου που είναι περισσότερο εκτεθειμένα στις συνέπειες μιας παρατεταμένης κλιμάκωσης. Για αυτό και βιώνει ένα σοκ με τις εξελίξεις που εγείρουν επείγοντα ερωτήματα σχετικά με την εσωτερική σταθερότητα του βασιλείου, την ανθεκτικότητα των πολιτικών συστημάτων του Κόλπου και την ικανότητα των γειτονικών χωρών να απορροφήσουν τους οικονομικούς και κοινωνικούς κραδασμούς που προκαλεί ένας διευρυνόμενος πόλεμος.

Τα ιρανικά πλήγματα εναντίον στόχων στο Μπαχρέιν ξεκίνησαν στις 28 Φεβρουαρίου. Μέχρι τις αρχές Μαρτίου, φέρεται να είχαν εκτοξευθεί περίπου 70 έως 75 βαλλιστικοί πύραυλοι και περισσότερα από 120 drones. Οι αρχές του Μπαχρέιν δήλωσαν ότι τα περισσότερα από τα εισερχόμενα βλήματα αναχαιτίστηκαν.

Η φιλοξενία της έδρας του Πέμπτου Στόλου των ΗΠΑ παγιώνει τη θέση του Μπαχρέιν ως βασικού κόμβου στη στρατιωτική αρχιτεκτονική της Ουάσιγκτον στον Περσικό Κόλπο. Αυτή η παρουσία μετατρέπει το Μπαχρέιν σε πιθανό στόχο σε οποιαδήποτε άμεση σύγκρουση μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον. Καθώς ο πόλεμος συνεχίζεται, οι αμερικανικές εγκαταστάσεις στο έδαφος του Μπαχρέιν αντιμετωπίζονται ολοένα και περισσότερο ως προωθημένες επιχειρησιακές πλατφόρμες – και συνεπώς ως νόμιμοι στρατηγικοί στόχοι σε έναν διευρυνόμενο περιφερειακό πόλεμο. Το είπε άλλωστε ξεκάθαρα χτες στο μήνυμά του ο νέος θρησκευτικός ηγέτης.

Στόχοι περιλάμβαναν εγκαταστάσεις που συνδέονται με τον Πέμπτο Στόλο των ΗΠΑ, στρατιωτικές υποδομές του Μπαχρέιν και των ΗΠΑ, το συγκρότημα διυλιστηρίων BAPCO στο Μαάμιρ, καθώς και σημεία στη Μανάμα που σχετίζονται με αμερικανικό προσωπικό. Εγκαταστάσεις κοντά στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Μπαχρέιν και μια μεγάλη μονάδα αφαλάτωσης – η εγκατάσταση Abu Jarjour – φαίνεται επίσης να επλήγησαν.

Η οικονομία του βασιλείου παραμένει σε μεγάλο βαθμό εξαρτημένη από τον ενεργειακό τομέα, με την BAPCO Energies να αποτελεί τη ραχοκοκαλιά του. Μετά από πρόσφατες αναβαθμίσεις, η δυναμικότητα διύλισης έχει φτάσει περίπου τα 405.000 βαρέλια ημερησίως – τοποθετώντας το Μπαχρέιν ως σημαντικό, αν και σχετικά μικρό, παράγοντα στη δυναμική της περιφερειακής προσφοράς πετρελαίου.

Το συγκρότημα διυλιστηρίων έχει πληγεί τουλάχιστον μία φορά κατά τη διάρκεια της κλιμάκωσης, προκαλώντας πυρκαγιές και αναγκάζοντας την εταιρεία να επικαλεστεί ρήτρες ανωτέρας βίας σε ορισμένες δεσμεύσεις εξαγωγών. Προσωρινές διαταραχές στις εργασίες διύλισης φέρονται να οδήγησαν σε καθυστερήσεις αποστολών και μερική παύση εξαγωγών, αν και οι αρχές επιμένουν ότι οι εγχώριες προμήθειες καυσίμων παραμένουν ασφαλείς.

Για το Μπαχρέιν, του οποίου οι εξαγωγικές διαδρομές πετρελαίου συνδέονται στενά με τα στενά του Ορμούζ, οι στρατηγικές εναλλακτικές παραμένουν περιορισμένες. Παρότι οι αγωγοί προς τη Σαουδική Αραβία προσφέρουν μερική ανακούφιση, η δρομολόγηση εξαγωγών μέσω τερματικών στην Ερυθρά Θάλασσα ή η εξάρτηση από πλωτές λύσεις αποθήκευσης θα επέβαλλε σημαντικούς υλικοτεχνικούς και οικονομικούς περιορισμούς.

Το εσωτερικό πολιτικό περιβάλλον του Μπαχρέιν είναι πολύπλοκο διότι είναι το μόνο κράτος του Κόλπου όπου μια σιιτική δημογραφική πλειοψηφία ζει υπό σουνιτική πολιτική εξουσία, αν και η απουσία επίσημων στατιστικών καθιστά τα ακριβή ποσοστά αντικείμενο διαφωνίας. Οι εκτιμήσεις έχουν μεταβληθεί σημαντικά μετά την εισαγωγή πολιτικών πολιτογράφησης πριν από 20 χρόνια.

Οι δημόσιες αντιδράσεις στην περιφερειακή κλιμάκωση αποκλίνουν έντονα από τις επίσημες κρατικές θέσεις. Ενώ οι κυβερνήσεις του Κόλπου συνεχίζουν να τονίζουν τη στρατηγική εταιρική σχέση με την Ουάσιγκτον, τμήματα της κοινωνίας του Μπαχρέιν εκφράζουν ανοιχτά υποστήριξη για πλήγματα που στοχεύουν αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην περιοχή. Η κυκλοφορία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βίντεο από πρόσφατες επιθέσεις αντικατοπτρίζει αυτή την πόλωση.

Οι αρχές έχουν απαντήσει με εκτεταμένα μέτρα ασφαλείας με στόχο την αποτροπή εσωτερικής αποσταθεροποίησης. Έχουν αναφερθεί συλλήψεις ατόμων που κατηγορούνται ότι κατέγραψαν επιθέσεις ή οργάνωσαν διαδηλώσεις. Περιορισμοί στις δημόσιες συναθροίσεις και απαγορεύσεις κυκλοφορίας σε ευαίσθητες περιοχές υπογραμμίζουν τις ανησυχίες των αρχών ότι ένας περιφερειακός πόλεμος θα μπορούσε να αναζωπυρώσει εγχώρια κινήματα διαμαρτυρίας.

Η χθεσινή ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι επίκειται μεγαλύτερο χτύπημα πιέζει ήδη οικονομικά το Μπαχρέιν και η δυναμική ενεργή αντιπολίτευση περιμένει στη γωνία τις εξελίξεις για να τροφοδοτήσει εσωτερικές πολιτικές εντάσεις. Με άλλα λόγια, να προκύψει ένας μικρότερος εμφύλιος πόλεμος, μέσα στον μεγαλύτερο της Μέσης Ανατολής.