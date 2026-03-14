Νέα τροπή παίρνει η υπόθεση της αιματηρής επίθεσης στην Καλαμαριά που κόστισε τη ζωή σε έναν 20χρονο, καθώς ο νεαρός που φέρεται να εμπλέκεται στο περιστατικό εμφανίστηκε το απόγευμα της Παρασκευής αυτοβούλως στην αστυνομία συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του.

Ο 23χρονος, σύμφωνα με πληροφορίες, παραδέχθηκε ότι ήταν εκείνος που μαχαίρωσε τον 20χρονο, υποστηρίζοντας ωστόσο πως βρισκόταν σε κατάσταση αυτοάμυνας. Όπως φέρεται να κατέθεσε, δέχθηκε επίθεση από ομάδα πέντε ατόμων και χρησιμοποίησε το μαχαίρι για να προστατευθεί, χωρίς να γνωρίζει ποιον ακριβώς τραυμάτισε.

Ο νεαρός αναμένεται να οδηγηθεί εντός των επόμενων ωρών ενώπιον της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, όπου θα απολογηθεί για την υπόθεση.

Η ιατροδικαστική εξέταση στη σορό του 20χρονου έδειξε ότι το θύμα δέχθηκε δύο χτυπήματα με μαχαίρι: ένα στην αριστερή πλευρά του θώρακα και ένα ακόμη στη δεξιά πλευρά της πλάτης, τραύματα που αποδείχθηκαν μοιραία.

Καλαμαριά: «Να ανοίξουν τα στόματα» – Η έκκληση της οικογένειας του θύματος

Την ίδια στιγμή, οι λόγοι που οδήγησαν στη συμπλοκή παραμένουν αδιευκρίνιστοι και οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν κάθε πιθανό σενάριο για το τι προηγήθηκε της τραγωδίας.

Καθοριστικής σημασίας θεωρούνται τόσο το υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής όσο και οι μαρτυρίες φίλων του θύματος που βρίσκονταν μαζί του το βράδυ της επίθεσης.

Παράλληλα, η οικογένεια του 20χρονου, μέσω του δικηγόρου της Παρασκευά Σπυράτου, απευθύνει δημόσια έκκληση σε όποιον γνωρίζει κάτι για την υπόθεση να επικοινωνήσει με τις Αρχές, ακόμη και ανώνυμα. Η οικογένεια ζητά από πιθανούς μάρτυρες να απευθυνθούν στο Τμήμα Αθλητικής Βίας Θεσσαλονίκης, προκειμένου να «ανοίξουν τα στόματα» και να αποκαλυφθούν πλήρως οι συνθήκες της δολοφονίας.

«Να ανοίξουν τα στόματα. Σίγουρα υπάρχουν αυτόπτες μάρτυρες που γνωρίζουν το παρασκήνιο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Σπυράτος μιλώντας στο Star.

Δημογλίδου: Δεν είχαν απασχολήσει τις Αρχές

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, το θύμα και ο κατηγορούμενος προέρχονται από διαφορετικές ομάδες της Θεσσαλονίκης. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχουν προκύψει στοιχεία που να δείχνουν ότι το περιστατικό είχε οπαδικά κίνητρα.

Από την πλευρά του, ο 23χρονος υποστηρίζει ότι δεν γνώριζε την παρέα των τριών νεαρών και ότι εκείνοι ήταν που του επιτέθηκαν πρώτοι, γεγονός που τον οδήγησε να αντιδράσει.

Οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό ακόμη δύο ατόμων που φέρονται να είχαν εμπλοκή στο περιστατικό και αντιμετωπίζουν κατηγορίες για επικίνδυνες σωματικές βλάβες. Μάλιστα, ο κατηγορούμενος φέρεται να έφερε εμφανή τραύματα μετά το επεισόδιο.

Όπως επεσήμανε η κ. Δημογλίδου, κανένα από τα τέσσερα εμπλεκόμενα πρόσωπα δεν είχε στο παρελθόν απασχολήσει τις αρχές για παρόμοιες υποθέσεις, ενώ δεν έχει διαπιστωθεί μέχρι στιγμής ότι υπήρχε προηγούμενη αντιπαράθεση μεταξύ τους.

Η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. ανέφερε επίσης ότι η εικόνα της υπόθεσης αναμένεται να γίνει πιο ξεκάθαρη όταν εντοπιστούν και τα δύο άτομα που αναζητούνται.

Παράλληλα, ο κατηγορούμενος ισχυρίζεται ότι η συνάντηση με τα τρία άτομα ήταν εντελώς τυχαία και ότι η επίθεση εναντίον του έγινε ξαφνικά, χωρίς να μπορεί να εξηγήσει τον λόγο.

Οι αστυνομικοί ερευνούν πλέον αν οι εμπλεκόμενοι είχαν κάποια σχέση μεταξύ τους ή αν είχε προηγηθεί περιστατικό που δεν έχει ακόμη αποκαλυφθεί.

«Προφανώς υπάρχει κάτι μεταξύ τους που δεν έχει αναφερθεί ακόμη στην αστυνομία», σημείωσε η κ. Δημογλίδου.

Η ίδια υπογράμμισε ακόμη ότι έχουν ήδη ληφθεί αυξημένα μέτρα αστυνόμευσης στην περιοχή, ενώ κάλεσε την κοινή γνώμη να μην εστιάζει σε οπαδικές ταυτότητες ή χρώματα ομάδων.

«Δεν πρέπει να κοιτάμε χρώματα και ομάδες. Εδώ έχουμε τον θάνατο ενός νέου ανθρώπου. Πρέπει να επιμείνουμε στο ότι ένας νεαρός έχασε τόσο άδικα τη ζωή του», ανέφερε χαρακτηριστικά.