Σοκ έχει προκαλέσει η επίθεση με μαχαίρι που δέχτηκε 20χρονος στη Θεσσαλονίκη και είχε ως αποτέλεσμα να αφήσει την τελευταία του πνοή.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι άγνωστος ή άγνωστοι διαπληκτίστηκαν με τον 20χρονο σε επεισόδιο -πιθανόν- με οπαδικά κίνητρα, και τότε αυτός δέχτηκε επίθεση με μαχαίρι.

«Ήταν λίγο μετά τις 10 και ακούστηκε μια μικρή φασαρία. Και βέβαια, παράλληλα είχε έρθει και το ασθενοφόρο, είχε γίνει πιο μπροστά το συμβάν, και είδαμε έναν πεσμένο στον κάδο. Ήταν αιμόφυρτος. Τη φασαρία δεν την είδα, είδα το παιδί. Και είδαμε το παιδί πεσμένο κάτω. Δυστυχώς, είχε πάθει, από ό,τι είπαν οι διασώστες, ανακοπή και προσπαθούσαν να το επαναφέρουν στη ζωή. Δεν ξέρουμε εάν είναι από τη γειτονιά», ανέφερε αυτόπτης μάρτυρας μιλώντας στο Mega και την εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA».

«Υπάρχει μια πληροφορία ότι έχει καταγραφεί σε βίντεο η επίθεση και αναζητείται το βίντεο. Υπάρχουν, όμως, και κάμερες σε κάποια καταστήματα της περιοχής» συμπλήρωσε.

«Άκουσα να λένε ότι ακόμα δεν ήρθε»

Μία κάτοικος της περιοχής ανέφερε επίσης στο Mega ότι τρία άτομα περίμεναν στο αυτοκίνητό της, στέκονταν στο αυτοκίνητό της, «ήταν τρεις κουκουλοφόροι, είχαν κουκούλες πάνω στο κεφάλι τους» και άκουσε να λένε «ακόμα δεν ήρθε, ότι ακόμα δεν βγήκε».

Ο νεαρός ήταν σε ημιλιπόθυμη κατάσταση, προσπάθησαν να τον μεταφέρουν στο νοσοκομείο, ο θάνατός του εξακριβώθηκε, ωστόσο, στις 12:30 το βράδυ της Πέμπτης.