Ο πρώην αντιπεριφερειάρχης Αρκαδίας, Βαγγέλης Γιαννακούρας, ως πρώτος επιλαχών στο ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ, θα αντικαταστήσει τον διαγραφέντα Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο, μετά και την παράδοση της έδρας του.

Στις εκλογές του Μαΐου 2023 ο Βαγγέλης Γιαννακούρας είχε εκλεγεί στη δεύτερη θέση στην Αρκαδία, με 4.292 ψήφους, πίσω από τον μέχρι πρότινος βουλευτή, Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο, που είχε συγκεντρώσει 4.731 ψήφους.

Υπενθυμίζεται πως ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος πήρε την απόφαση να παραδώσει τη βουλευτική του έδρα στο ΠΑΣΟΚ, έπειτα από την απόφαση του Νίκου Ανδρουλάκη να τον διαγράψει από την ΚΟ του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Ποιος είναι ο Βαγγέλης Γιαννακούρας

Ο Βαγγέλης Γιαννακούρας γεννήθηκε στην Τρίπολη το 1956. Καταγωγή έχει από το Αθήναιο της Δημοτικής Ενότητας Βαλτετσίου Δήμου Τρίπολης. Οι γονείς του ήταν δάσκαλοι και στα μαθητικά του χρόνια έζησε μαζί τους σε πολλά χωριά της Αρκαδίας, όπου εκείνοι υπηρετούσαν.

Είναι παντρεμένος με την Κωνσταντίνα Αργυροπούλου, Ιατρό Μικροβιολόγο, που κατάγεται από το Σουλάρι Μεγαλόπολης και είναι πατέρας δύο παιδιών.

Φοίτησε στο Α’ Γυμνάσιο στην Τρίπολη και στη συνέχεια σπούδασε Ιατρική και απέκτησε την ειδικότητα του Γενικού Χειρουργού.

Υπηρέτησε ως Αγροτικός Ιατρός στην Αρκαδία και το 1993 ανακηρύχθηκε Διδάκτορας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Διετέλεσε Σύμβουλος στην Ομοσπονδία του τέως Δήμου Βαλτετσιωτών, Αντιπρόεδρος της Παναρκαδικής Ομοσπονδίας Ελλάδας-ΠΟΕ και Γενικός Γραμματέας της από το 1993 έως το 1995.

Είναι μεταξύ των Ιδρυτικών Μελών του Σωματείου Αγροτικών Ιατρών και προσωπικού Αγροτικών Ιατρείων του Νομού Αρκαδίας, στο οποίο διετέλεσε Γενικός Γραμματέας. Από το 1984 ως το 1986, υπήρξε μέλος της τριμελούς Επιτροπής του Παναρκαδικού Νοσοκομείου και αντιπρόσωπος της ΕΙΝΠΙΣ το 1986 και αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του Γενικού Κρατικού Νοσοκομείου Δυτικής Αττικής «Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ» (πρώην Λοιμωδών) από το 1993 ως το 1996.