Προς τη δεύτερη εβδομάδα απωλειών οδεύουν οι ευρωπαϊκές μετοχές που κατέγραψαν πτώση σήμερα στο ξεκίνημα των συναλλαγών, καθώς η κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή και οι πληθωριστικές ανησυχίες επηρεάζουν τη διάθεση των επενδυτών για ρίσκο.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης αναφοράς STOXX 600 σημείωσε πτώση 0,8% στις 594 μονάδες στις 10:06 ώρα Ελλάδας, με όλους τους περιφερειακούς δείκτες να κινούνται σε αρνητικό έδαφος.

Οι τράπεζες ήταν αυτές με τις μεγαλύτερες απώλειες και σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ σημείωσαν πτώση 1,9%. Οι πετρελαϊκοί κολοσσοί BP και Shell ήταν στο προσκήνιο καθώς οι τιμές του αργού κινούνταν γύρω στα 100 δολάρια το βαρέλι. Η τιμή του μπρεντ διαμορφώθηκε νωρίτερα σήμερα το πρωί στα 100,30 δολάρια το βαρέλι, ενώ του αμερικανικού αργού (WTI) στα 95,37 δολάρια το βαρέλι.

Την ίδια στιγμή, το ευρώ υποχώρησε στα χαμηλότερα επίπεδα από τον περασμένο Νοέμβριο, ενώ στην Ασία το Τόκιο προειδοποίησε με παρέμβαση για τη στήριξη του γεν, το οποίο διολίσθησε σε χαμηλό 20 μηνών.

Ανοδικά συνεχίζει να κινείται το δολάριο σήμερα, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών μηνών.