Μπορεί η Κόμο να είναι η πιο δημοφιλής λίμνη της Ιταλίας, προσελκύοντας τουρίστες από όλο τον κόσμο, αλλά και πολλούς διεθνείς celebrities, όμως, υπάρχει και μία άλλη λίμνη που είναι από μόνη της μία σταρ, λόγω του καθηλωτικού τοπίου που την περιβάλλει.

Και η λίμνη αυτή δεν είναι άλλη από τη Γκάρντα, η μεγαλύτερη της χώρας. Βρίσκεται στον Βορρά, μεταξύ των πόλεων Μπρέσια και Βερόνα, ενώ το μακρόστενο σχήμα της, φτάνει από τους πρόποδες των Άλπεων στα βόρεια μέχρι το βόρειο άκρο της κοιλάδας του Πάδου στα νότια. Οι βόρειες ακτές της Γκάρντα περιβάλλονται από τους απόκρημνους βράχους του βουνού Baldo, στα νότια σχηματίζονται παραλίες, ενώ στο εσωτερικό της λίμνης υπάρχουν αρκετά νησάκια, το μεγαλύτερο από τα οποία είναι η Isola del Garda.

Το σκηνικό είναι μαγευτικό, με κάποιες γραφικές πόλεις της να απογειώνουν το οπτικό αποτέλεσμα. Μία από τις πόλεις της λίμνης που ξεχωρίζουν, είναι η Riva del Garda, που βρίσκεται στις βόρειες ακτές της κι έχει έντονο το μεσαιωνικό στοιχείο. Στις δυτικές ακτές της λίμνης εντοπίζεται η γραφική Salò που υπήρξε η έδρα της «Ιταλικής Κοινωνικής Δημοκρατίας» και ιδρύθηκε τον Σεπτέμβριο του 1943 από τον Μουσολίνι.

