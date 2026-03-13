Ένα ασυνήθιστο περιστατικό σημειώθηκε στο Μακάο της Κίνας, όταν ένα ανθρωποειδές ρομπότ συνελήφθη από αστυνομικούς μετά από συμβάν που τρόμαξε μια 70χρονη γυναίκα, η οποία αργότερα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο λόγω της αναστάτωσης που υπέστη.

Σύμφωνα με πληροφορίες που έδωσε η αστυνομία σε τοπικό τηλεοπτικό σταθμό, το περιστατικό συνέβη στην περιοχή Πατάνε, σε συγκρότημα κατοικιών, όταν η γυναίκα περπατούσε στον δρόμο γύρω στις 9 το βράδυ.

Κατά τη διάρκεια της διαδρομής της, η γυναίκα κοιτούσε το κινητό της τηλέφωνο και ξαφνικά βρέθηκε μπροστά σε ένα ρομπότ μοντέλου Unitree G1, το οποίο βρισκόταν πίσω της και την ακολουθούσε. Όταν αντιλήφθηκε ότι το ρομπότ στεκόταν δίπλα της, φάνηκε να τρομάζει και να αιφνιδιάζεται.

«Μου κάνεις την καρδιά να χτυπάει δυνατά!» φώναξε προς το ρομπότ, σύμφωνα με την εφημερίδα Macau Post. «Έχεις τόσα πράγματα να κάνεις, γιατί ασχολείσαι με αυτό; Έχεις τρελαθεί;» συμπλήρωσε.

Το περιστατικό παρακολούθησαν και δύο περαστικοί, οι οποίοι είδαν τη γυναίκα να φωνάζει στο ανθρωποειδές ρομπότ.

Βίντεο που καταγράφει την αντιπαράθεση μεταξύ της 70χρονης και του ανθρωποειδούς Unitree G1 έγινε γρήγορα viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας ποικίλες αντιδράσεις.

Σε δεύτερο στιγμιότυπο του ίδιου βίντεο, το ρομπότ φαίνεται να συνοδεύεται από αστυνομικούς μετά το περιστατικό. Ένας από τους αστυνομικούς τοποθέτησε το χέρι του στους «ώμους» του ρομπότ, δημιουργώντας μια εικόνα που πολλοί χαρακτήρισαν ανθρωποποιημένη.

Σύμφωνα με το interestingengineering, το ρομπότ ανήκε σε εκπαιδευτικό κέντρο στο Μακάο και χρησιμοποιούνταν για «προωθητικές δραστηριότητες» στην περιοχή. Μετά το συμβάν, το ρομπότ επιστράφηκε στον 50χρονο ιδιοκτήτη του, στον οποίο οι αρχές υπενθύμισαν να επιδεικνύει προσοχή κατά τη χρήση του σε δημόσιους χώρους.