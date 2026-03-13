Αναστάτωση προκαλεί στο ΠΑΣΟΚ η διαγραφή του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου από την Κοινοβουλευτική Ομάδα με πολλά στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη να διαφωνούν ανοιχτά, αλλά χωρίς να αναφέρονται ευθέως στην ηγεσία του κόμματος, η οποία και έδειξε την πόρτα της εξόδου στο συγκεκριμένο στέλεχος.

«Δεν είναι ώρα να γινόμαστε λιγότεροι», «οι διαγραφές είναι ένδειξη κρίσης» και «ποινικοποίηση διαφορετικών απόψεων δεν είναι μέρος της ταυτότητάς μας» είναι μερικές από τις εκφράσεις που έχουν χρησιμοποιηθεί.

Ωστόσο, ορισμένα στελέχη κρατούν ουδέτερη στάση, όπως η Άννα Διαμαντοπούλου, που χαρακτήρισε σοβαρό το ζήτημα, αλλά χωρίς να θέλει να επεκταθεί περαιτέρω.

Ακολουθούν οι τοποθετήσεις στελεχών του ΠΑΣΟΚ για τη διαγραφή του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου:

«Η παράδοση της έδρας είναι ένα δείγμα πολιτικής αξιοπρέπειας»

Η Άννα Διαμαντοπούλου έγραψε σε ανάρτηση στο Facebook:

«Δήλωση Αννας Διαμαντοπούλου από την συνέντευξη στον flash 99,4 με τον Γιάννη Μαγκριώτη.

Η χώρα βρίσκεται μπροστά στην αποκάλυψη ενός “Μαξίμου gate”, ενός πολύ μεγάλου ζητήματος που αναδείχθηκε χάρη στον αγώνα του ΠΑΣΟΚ και του προέδρου του. Και όμως, το ΠΑΣΟΚ καλείται ξανά να αναλωθεί σε μια εσωτερική συζήτηση, με αφορμή τη διαγραφή ενός βουλευτή. Είναι ένα σοβαρό θέμα, αλλά παραμένει εσωτερικό. Δεν θα συμβάλω στη συνέχισή του.

Η αμφισβήτηση του προέδρου, χωρίς πρόταση, χωρίς διέξοδο, γενικά και αόριστα, κάνει ζημιά στο ίδιο το κόμμα και πρέπει να σταματήσει. Από την άλλη πλευρά, η παράδοση της έδρας από διαγραφέντα βουλευτή είναι ένα δείγμα πολιτικής αξιοπρέπειας.

…και ίσως να είναι πολύ νωρίς αλλά δημιουργεί πιθανόν τις προϋποθέσεις μιας νέας συμπόρευσης στο μέλλον».

«Με τις διαγραφές και τις απειλές διαγραφών, δεν αντιμετωπίζονται τα προβλήματα»

Ο Χάρης Δούκας σημείωσε σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:

«Με τις διαγραφές και τις απειλές διαγραφών, δεν αντιμετωπίζονται τα προβλήματα και δε βελτιώνεται η εικόνα του ΠΑΣΟΚ.

Την ώρα που επιλέγουμε ως αναγκαία τη διεύρυνση, υπερβαίνοντας καταστάσεις που πλήγωσαν την παράταξή μας, διαγράφεται ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, ένα στέλεχος που στήριξε σημαντικά το ΠΑΣΟΚ ιδιαίτερα στις δύσκολες ώρες.

Σε ένα δημοκρατικό κόμμα όπως το ΠΑΣΟΚ και κυρίως σε μια περίοδο προσυνεδριακού διαλόγου, πρέπει να εκφράζονται ελεύθερα όλες οι απόψεις, ανεξαρτήτως αν κανείς συμφωνεί ή διαφωνεί με αυτές.

Η πορεία προς τις καθοριστικές για το κόμμα μας βουλευτικές εκλογές, δεν μπορεί να οικοδομηθεί μέσα από αποκλεισμούς ή περιορισμούς του πολιτικού λόγου.

Χρειάζεται ενότητα, εμπιστοσύνη στις συλλογικές διαδικασίες και ουσιαστικός διάλογος και σύνθεση, ώστε να διαμορφωθεί μια πειστική πρόταση για την κοινωνία και να πετύχουμε την ήττα της ΝΔ και την προοδευτική διακυβέρνηση του τόπου».

«Χρειάζεται ψυχραιμία και ενότητα»

Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων στην Κρήτη, ο Παύλος Γερουλάνος δήλωσε: «Λυπάμαι πολύ για αυτές τις εξελίξεις. Νομίζω θα μπορούσε και θα έπρεπε να είχε αποφευχθεί όλο αυτό. Δεν είναι ώρα να γινόμαστε λιγότεροι, αλλά περισσότεροι – όποιες διαφωνίες και να έχουμε μεταξύ μας.

Χρειάζεται ψυχραιμία, ενότητα και θεσμικότητα από όλους, διότι στόχος μας είναι να προσφέρουμε μια αξιόπιστη εναλλακτική πρόταση στον Ελληνα πολίτη και η νίκη στις επόμενες εκλογές. Προσωπικά θα συνεχίσω να εργάζομαι αποκλειστικά προς αυτόν τον στόχο. Κάθε απόφαση θα κριθεί από το αποτέλεσμα».

«Ήταν από τους παρόντες που έμειναν στα δύσκολα»

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο βουλευτής Μανώλης Χριστοδουλάκης ο οποίος αναφερόμενος στη διαγραφή του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου επεσήμανε ότι «η διεύρυνση του χώρου δεν χτίζεται μέσα από διαδικασίες διαγραφών».

Όπως είπε μιλώντας στο Open, «έχω κάνει μια επιλογή, στην δημόσια εκφορά μου, ακόμα και σε θέματα με τα οποία διαφωνώ να μην τα επισημαίνω και να τα “φυλάω” για τις συζητήσεις των συλλογικών οργάνων, οι οποίες πρέπει να συστηματοποιηθούν και να ενταθούν για να ισχυροποιηθεί η συλλογική δημοκρατική διαδικασία στο ΠΑΣΟΚ».

Με αφορμή, δε, όπως επισήμανε ότι κριτική έχουν ασκήσει στον δημόσιο λόγο και άλλα στελέχη του ΠΑΣΟΚ και όχι μόνο ο κ. Κωνσταντινόπουλος, τόνισε «πρέπει να κάνουμε μία επιλογή, αν ως δημοκρατικό κόμμα ποινικοποιούμε την διαφορετική άποψη, την κριτική και τον προβληματισμό. Η δική μου άποψη είναι ότι δεν πρέπει να ποινικοποιείται. Η αναγκαία ενότητα, η προοπτική και η διεύρυνση του χώρου δεν χτίζεται μέσα από διαδικασίες διαγραφών».

«Με τον Οδυσσέα μπορεί να συμφωνείς ή να διαφωνείς, εγώ έχω διαφωνήσει αρκετά. Αλλά έχει άποψη και στην πολιτική είμαστε για να έχουμε άποψη, όχι για να τα λέμε στρογγυλά. Είτε συμφωνούσε είτε διαφωνούσε, ήταν από αυτούς που πήγαιναν στην Βουλή στο τέλος της ημέρας και ψήφιζαν στο ακέραιο τη γραμμή του κόμματος. Και μάλιστα στα μνημόνια, όταν το ΠΑΣΟΚ έτρωγε πολιτικό ξύλο, ήταν από τους παρόντες που έμειναν στα δύσκολα, γιατί πίστευαν ότι η παράταξη υπηρετεί το εθνικό συμφέρον» συμπλήρωσε.

Σημείωσε, τέλος, ότι η παράδοση της έδρας από τον κ. Κωνσταντινόπουλο «είναι σημαντική, είναι μία αξία στην πολιτική, που τιμάει την παράταξη και εκείνον», καταλήγοντας πως «το ότι ξεκινάς λέγοντας ότι υπάρχει πρόεδρος και δεν αμφισβητείται, αλλά ότι η ηγετική ομάδα πρέπει να δει τι αλλαγές πρέπει να γίνουν δεν το θεωρώ στοιχείο αμφισβήτησης».

«Το ΠΑΣΟΚ δεν είναι ένα μονοπρόσωπο κόμμα»

Τη διαφωνία του με τη διαγραφή από την Κ.Ο. του ΠΑΣΟΚ, Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου, εξέφρασε ο ευρωβουλευτής του κόμματος, Νίκος Παπανδρέου.

«Αν η διατύπωση μίας διαφορετικής άποψης και δη σε περίοδο προσυνεδριακού διαλόγου, ποινικοποιείται και οδηγεί αυτόματα σε διαγραφές, αυτό δεν είναι μέρος της ταυτότητάς μας» τονίζει και προσθέτει: «Το ΠΑΣΟΚ, ιστορικά, θεμελίωσε στην πράξη την αρχή της Δημοκρατίας στο εσωτερικό των κομμάτων στην Μεταπολίτευση. Η έκφραση διαφορετικών απόψεων στο εσωτερικό του, υπήρξε διαχρονικά πλούτος, που, όποτε τον επέλεξε, το οδήγησε μόνο σε νικηφόρες πορείες».

Υπογραμμίζει επίσης ότι «το ΠΑΣΟΚ δεν είναι ένα μονοπρόσωπο κόμμα. Έχει αρχές, αξίες και διαδικασίες. Εν προκειμένω έχει και ανάγκη ενότητας και διεύρυνσης, για την οποία θα μιλήσουμε άλλη στιγμή. Για τώρα όμως, σίγουρα δεν έχει ανάγκη συρρίκνωσης».

«Η εσωστρέφεια δε βοηθά»

Ο Μιχάλης Κατρίνης ήταν επικριτικός με την απόφαση της διαγραφής, ωστόσο προχώρησε σε ήπια παρέμβαση.

«Η εσωστρέφεια, είτε τροφοδοτείται μετά από δημόσιες τοποθετήσεις, είτε αναπαράγεται μετά από πειθαρχικά μέτρα, δεν βοηθά στην επίτευξη αυτού του στόχου.

Νικηφόρο ΠΑΣΟΚ είναι το πολυσυλλεκτικό ΠΑΣΟΚ, ένα κόμμα διαλόγου με ανοικτές πόρτες, μια μεγάλη παράταξη που εκφράζει την δημοκρατική και κοινωνική πλειοψηφία. Αυτή την προοπτική οφείλουμε όλοι να υπηρετούμε. Με την στάση μας, τις επιλογές μας, τον αγώνα μας».

«Οι διαγραφές είναι ένδειξη κρίσης»

Ο Θεόδωρος Μαργαρίτης σχολιάζοντας σε έντονο ύφος, είπε: «Οι διαγραφές δεν ήταν ποτέ ένδειξη ανάτασης και προώθησης. Ήταν πάντα ένδειξη κρίσης. Άλλωστε η εσωκομματική Δημοκρατία είναι πολύ δύσκολη υπόθεση. Όπως και η ίδια η κοινοβουλευτική Δημοκρατία. Απαιτούν ανοχή στην διαφορετική άποψη. Είτε είναι σωστή, είτε λάθος».

Όπως σημείωσε, δεν είχε ίδιες απόψεις με τον Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο, όμως «αυτό δεν σημαίνει ότι η διαφωνία μου συνιστά ρήξη».

«Θυμάμαι μάλιστα πού σχολιάζαμε με πόση δυσκολία είχαμε καταφέρει την προεκλογική συγκέντρωση τον Σεπτέμβρη του 2015 στην πλατεία Κοτζιά. Πόσο λίγοι είμασταν τότε που το ΠΑΣΟΚ ήταν στο 4%. Πόσο δύσκολη ήταν η στήριξη της τραυματισμένης Κεντροαριστεράς. Και αυτό κάτι λέει…», είπε ο κ. Μαργαρίτης.

«Συστηματικά πυροβολούσε τα πόδια του ΠΑΣΟΚ»

Το ΠΑΣΟΚ συνεχίζει να επιμένει στη θέση ότι ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος χτυπούσε το ίδιο του το κόμμα, αντί να ασκεί κριτική στην κυβέρνηση,

«Ο κ. Κωνσταντινόπουλος δεν διεγράφη για τις πολιτικές του απόψεις αλλά γιατί συστηματικά πυροβολούσε τα πόδια του ΠΑΣΟΚ όταν αναλαμβάνονταν κεντρικές πολιτικές πρωτοβουλίες που έφερναν σε δύσκολη θέση την κυβέρνηση και απέφευγε συνειδητά να αναδείξει το έργο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και τις θέσεις του Κινήματος στον δημόσιο λόγο του», επεσήμαναν πηγές της Χαριλάου Τρικούπη και συμπλήρωσαν: «Προχθές, επέλεξε και πάλι τον μονόλογο της υπονόμευσης της παράταξης, την ίδια ώρα που:

-αποκαλυπτόταν από τους συναδέλφους του στη Βουλή η κυβερνητική επιχείρηση συγκάλυψης των ευθυνών των υπουργών της Νέας Δημοκρατίας στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ με απόκρυψη επιβαρυντικών εγγράφων,

-διεξαγόταν η συζήτηση στο ευρωκοινοβούλιο για την υπόθεση των παράνομων παρακολουθήσεων που εκθέτει βαρύτατα την κυβέρνηση,

-αναδεικνύονταν από τους συναδέλφους του στη Βουλή τα μεμπτά σημεία των νέων συμβάσεων υδρογονανθράκων».

Σύμφωνα με όσα διαμηνύονται «ενότητα σημαίνει σύνθεση των διαφορετικών απόψεων, ομοψυχία και σύγκλιση των δυνάμεων όλων στην μάχη απέναντι στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με στόχο την πολιτική αλλαγή. Ας μη συγχέεται με μάχες οπισθοφυλακών, «λευκή απεργία» και το συστηματικό τράβηγμα του χαλιού απαξιώνοντας τον αγώνα του κόσμου της παράταξης προς εξυπηρέτηση προσωπικής ατζέντας».