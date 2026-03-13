Την αντίθεσή τους στην απόφαση του Νίκου Ανδρουλάκη να διαγράψει τον Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο από το ΠΑΣΟΚ, εξέφρασαν ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, ο Παύλος Γερουλάνος και ο Μανώλης Χριστοδουλάκης.

Τα δύο στελέχη του ΠΑΣΟΚ που ήταν και υποψήφιοι πρόεδροι του κόμματος μαζί με τον Νίκο Ανδρουλάκη το 2024, με δηλώσεις τους επισημαίνουν ότι «δεν αντιμετωπίζονται με διαγραφές τα προβλήματα» και ότι «θα έπρεπε να είχε αποφευχθεί όλο αυτό, δεν είναι ώρα να γινόμαστε λιγότεροι».

Ειδικότερα, ο δήμαρχος Αθηναίων ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «η εικόνα του ΠΑΣΟΚ δεν ενισχύεται με τέτοιες κινήσεις», ενώ από την πλευρά του ο Παύλος Γερουλάνος σημείωσε ότι «το αποτέλεσμα θα είναι αυτό που θα κρίνει κάθε απόφαση».

Χάρης Δούκας: Δε βελτιώνεται έτσι η εικόνα του ΠΑΣΟΚ

Σε ανάρτησή του σχετικά με τη διαγραφή του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου ο Χάρης Δούκας, τόνισε πως «δεν αντιμετωπίζονται έτσι τα προβλήματα και δε βελτιώνεται η εικόνα του ΠΑΣΟΚ».

Κάνοντας λόγο για «ένα στέλεχος που στήριξε σημαντικά το ΠΑΣΟΚ, ιδιαίτερα στις δύσκολες ώρες», ο κ. Δούκας σημειώνει ότι «σε ένα δημοκρατικό κόμμα όπως το ΠΑΣΟΚ, και κυρίως σε μια περίοδο προσυνεδριακού διαλόγου, πρέπει να εκφράζονται ελεύθερα όλες οι απόψεις, ανεξαρτήτως αν κανείς συμφωνεί ή διαφωνεί με αυτές».

«Η πορεία προς τις καθοριστικές για το κόμμα μας βουλευτικές εκλογές δεν μπορεί να οικοδομηθεί μέσα από αποκλεισμούς ή περιορισμούς του πολιτικού λόγου.

Χρειάζεται ενότητα, εμπιστοσύνη στις συλλογικές διαδικασίες και ουσιαστικός διάλογος και σύνθεση, ώστε να διαμορφωθεί μια πειστική πρόταση για την κοινωνία και να πετύχουμε την ήττα της ΝΔ και την προοδευτική διακυβέρνηση του τόπου», καταλήγει η ανάρτησή του.

Παύλος Γερουλάνος: Χρειάζεται ψυχραιμία και ενότητα

Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων στην Κρήτη σχετικά με τη διαγραφή του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου από την ΚΟ του ΠΑΣΟΚ, ο Παύλος Γερουλάνος δήλωσε τα εξής: «Λυπάμαι πολύ για αυτές τις εξελίξεις. Νομίζω θα μπορούσε και θα έπρεπε να είχε αποφευχθεί όλο αυτό. Δεν είναι ώρα να γινόμαστε λιγότεροι, αλλά περισσότεροι – όποιες διαφωνίες και να έχουμε μεταξύ μας.

Χρειάζεται ψυχραιμία, ενότητα και θεσμικότητα από όλους, διότι στόχος μας είναι να προσφέρουμε μια αξιόπιστη εναλλακτική πρόταση στον Ελληνα πολίτη και η νίκη στις επόμενες εκλογές. Προσωπικά θα συνεχίσω να εργάζομαι αποκλειστικά προς αυτόν τον στόχο. Κάθε απόφαση θα κριθεί από το αποτέλεσμα».

Χριστοδουλάκης: Ήταν από τους παρόντες που έμειναν στα δύσκολα

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο βουλευτής Μανώλης Χριστοδουλάκης ο οποίος αναφερόμενος στη διαγραφή του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου επεσήμανε ότι «η διεύρυνση του χώρου δεν χτίζεται μέσα από διαδικασίες διαγραφών».

Όπως είπε μιλώντας στο Open, «έχω κάνει μια επιλογή, στην δημόσια εκφορά μου, ακόμα και σε θέματα με τα οποία διαφωνώ να μην τα επισημαίνω και να τα “φυλάω” για τις συζητήσεις των συλλογικών οργάνων, οι οποίες πρέπει να συστηματοποιηθούν και να ενταθούν για να ισχυροποιηθεί η συλλογική δημοκρατική διαδικασία στο ΠΑΣΟΚ».

Με αφορμή, δε, όπως επισήμανε ότι κριτική έχουν ασκήσει στον δημόσιο λόγο και άλλα στελέχη του ΠΑΣΟΚ και όχι μόνο ο κ. Κωνσταντινόπουλος, τόνισε «πρέπει να κάνουμε μία επιλογή, αν ως δημοκρατικό κόμμα ποινικοποιούμε την διαφορετική άποψη, την κριτική και τον προβληματισμό. Η δική μου άποψη είναι ότι δεν πρέπει να ποινικοποιείται. Η αναγκαία ενότητα, η προοπτική και η διεύρυνση του χώρου δεν χτίζεται μέσα από διαδικασίες διαγραφών».

«Με τον Οδυσσέα μπορεί να συμφωνείς ή να διαφωνείς, εγώ έχω διαφωνήσει αρκετά. Αλλά έχει άποψη και στην πολιτική είμαστε για να έχουμε άποψη, όχι για να τα λέμε στρογγυλά. Είτε συμφωνούσε είτε διαφωνούσε, ήταν από αυτούς που πήγαιναν στην Βουλή στο τέλος της ημέρας και ψήφιζαν στο ακέραιο τη γραμμή του κόμματος. Και μάλιστα στα μνημόνια, όταν το ΠΑΣΟΚ έτρωγε πολιτικό ξύλο, ήταν από τους παρόντες που έμειναν στα δύσκολα, γιατί πίστευαν ότι η παράταξη υπηρετεί το εθνικό συμφέρον» συμπλήρωσε.

Σημείωσε, τέλος, ότι η παράδοση της έδρας από τον κ. Κωνσταντινόπουλο «είναι σημαντική, είναι μία αξία στην πολιτική, που τιμάει την παράταξη και εκείνον», καταλήγοντας πως «το ότι ξεκινάς λέγοντας ότι υπάρχει πρόεδρος και δεν αμφισβητείται, αλλά ότι η ηγετική ομάδα πρέπει να δει τι αλλαγές πρέπει να γίνουν δεν το θεωρώ στοιχείο αμφισβήτησης».