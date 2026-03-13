Δεν αληθεύουν, παντελώς, οι δημοσιογραφικές πληροφορίες περί συνεργασίας των δύο φρεγατών μας που βρίσκονται στην Κύπρο με τις ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις, στο πλαίσιο της σύρραξης στη Μέση Ανατολή, τόνισε ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, Θανάσης Δαβάκης, από το βήμα της Βουλής, απαντώντας σε σχετική επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας, Αλέξανδρο Καζαμία.

«Τα όπλα που ο ελληνικός λαός με τις θυσίες του, με το υστέρημά του, χρηματοδότησε, δεν χρησιμοποιούνται πουθενά για καμία επιθετική ενέργεια. Χρησιμοποιούνται μόνο αποτρεπτικά και αμυντικά», επισήμανε ο Θανάσης Δαβάκης.

Συγκεκριμένα, ο Θανάσης Δαβάκης διέψευσε ότι οι φρεγάτες, αφού απέπλευσαν στις 6 Μαρτίου, προσέγγισαν προς το Ισραήλ. Για την ακρίβεια, οι φρεγάτες μας, ο «Κίμων» και τα «Ψαρά» δεν εξήλθαν των κυπριακών χωρικών υδάτων, διατηρώντας ένα επιχειρησιακό προφίλ, που είναι απολύτως συμβατό με την αμυντική αποστολή τους, είπε ο υφυπουργός. Επιπροσθέτως, ο Θανάσης Δαβάκης διέψευσε ότι οι φρεγάτες μας παρέχουν πληροφορίες και στοιχεία επιτήρησης στις ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις.

Παράλληλα, ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας ανέφερε ότι η φρεγάτα «Κίμων» δεν φέρει ισραηλινό σύστημα, το οποίο, όπως είχε ισχυριστεί ο Αλέξανδρος Καζαμίας, καλύπτει το Λίβανο. Η φρεγάτα «Κίμων», εξήγησε ο Θανάσης Δαβάκης φέρει ραντάρ και πυραύλους τελευταίας τεχνολογίας, γαλλικής προελεύσεως, ενώ, η φρεγάτα «Ψαρά» φέρει το σύστημα αντιμετώπισης ντρόουν «Κένταυρος», και αυτοί οι φόρτοι «είναι σε απόλυτη αρμονία με την αμυντική αποστολή των συγκεκριμένων μονάδων επιφανείας του Πολεμικού μας Ναυτικού». Ολοκλήρωσε μάλιστα την απάντησή του λέγοντας: «Για να είμαστε απολύτως ειλικρινείς, απαντώντας επίσης, και επικαλούμενος τη λογική, δεν νομίζω ότι οι Ισραηλινοί έχουν ανάγκη από εμάς, να τους δώσουμε επιχειρησιακή εικόνα εντός του Λιβάνου ή οποιαδήποτε άλλης περιοχής της Μέσης ή της Εγγύς Ανατολής».

Από την πλευρά του, ο Αλέξανδρος Καζαμίας είπε ότι η κυβέρνηση δεν διακρίνεται για ένα «λευκό μητρώο ειλικρίνειας όταν ερωτάται για θέματα τα οποία σχετίζονται με ζητήματα διαφθοράς. Και βεβαίως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το Ισραήλ και εταιρείες από το Ισραήλ εμπλέκονται και στο σκάνδαλο των υποκλοπών». Σημείωσε, δε, ότι «η κυβέρνηση δεν έχει καταδικάσει την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν, η οποία παραβιάζει το διεθνές δίκαιο».