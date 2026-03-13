Η εταιρεία «BRETON» ανακαλεί προληπτικά τη συσκευή παρασκευής γάλακτος MILKEO PLUS, μετά από σχετική ενημέρωση προς τον ΕΦΕΤ. Η ανάκληση αυτή γίνεται επειδή εντοπίστηκε πρόβλημα στο λογισμικό της συσκευής.



Το σφάλμα αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα να μη ρυθμίζεται σωστά η ποσότητα της σκόνης γάλακτος που πέφτει στο μπιμπερό, με κίνδυνο το γάλα να βγαίνει πιο αραιό ή πιο πυκνό από το κανονικό.



Το προϊόν διατίθεται κυρίως μέσω των καταστημάτων Lapin House.



Αναλυτικές οδηγίες σχετικά με τα serial numbers των συσκευών που αφορά η ανάκληση, καθώς και για τον τρόπο επιστροφής του προϊόντος στο κατάστημα, έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα: https://www.lapinkids.com/el/anaklisi-enimerosi-asfaleias-proionton.



Οι καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί τη συσκευή MILKEO PLUS καλούνται να ελέγξουν, σύμφωνα με τις οδηγίες που παρουσιάζονται στην ανωτέρω ιστοσελίδα, εάν το προϊόν τους εμπίπτει στην ανάκληση, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.