Πάνω από ένα όγδοο του εδάφους του Λιβάνου έχει δεχθεί ισραηλινές εντολές εκκένωσης, όπως δήλωσε σήμερα οργάνωση αρωγής, ενώ η ειρηνευτική αποστολή των Ηνωμένων Εθνών υποστήριξε ότι οι ισραηλινές χερσαίες δυνάμεις εισβάλλουν και στήνουν οδοφράγματα.

Το Ισραήλ πραγματοποιεί καθημερινά πλήγματα στον Λίβανο από τις 2 Μαρτίου, όταν η υποστηριζόμενη από το Ιράν οργάνωση Χεζμπολάχ εξαπέλυσε ρουκέτες στο Ισραήλ για να εκδικηθεί την εξόντωση του ανώτατου ηγέτη του Ιράν στην Τεχεράνη κατά την πρώτη ημέρα του ισραηλινοαμερικανικού πολέμου με το Ιράν.

Σχεδόν 700 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στον Λίβανο από τις ισραηλινές επιθέσεις και περισσότεροι από 800.000 έχουν εκτοπιστεί.

Ο ισραηλινός στρατός, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ λέει ότι έχει στοχοποιήσει ενόπλους της Χεζμπολάχ και μέλη των ιρανικών δυνάμεων.

Το Νορβηγικό Συμβούλιο Προσφύγων (NRC) δήλωσε ότι οι ισραηλινές διαταγές εκκένωσης για το νότιο Λίβανο και για τμήματα της Βηρυτού καλύπτουν σήμερα 1.470 τ.χλμ. ή σχεδόν το 14% της χώρας.

«Οι ισραηλινές διαταγές μαζικής εκκένωσης έχουν επεκταθεί σε ευρείες γεωγραφικές περιοχές, απαιτώντας συχνά άμεση μετακίνηση, προκαλώντας πανικό και φόβο στις κοινότητες ότι επίκεινται άμεσα πλήγματα, ακόμη κι όταν αυτό δεν συμβαίνει», είπε η Μορίβ Φίλιπον, η διευθύντρια του παραρτήματος της οργάνωσης στον Λίβανο.

Ο επικεφαλής της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα Φόλκερ Τουρκ δήλωσε ότι οι ισραηλινές εντολές για καθολική εκκένωση εγείρουν σοβαρές ανησυχίες για το διεθνές δίκαιο.

Το γραφείο του NRC στην Τύρο, στον νότιο Λίβανο, υπέστη σοβαρές ζημιές, ανέφερε αυτή η υπηρεσία, χωρίς τραυματισμούς. Ο ισραηλινός στρατός έχει πραγματοποιήσει αρκετές επιθέσεις στην Τύρο από τις 2 Μαρτίου, συμπεριλαμβανομένης μιας επιδρομής την Τρίτη σε αυτό που περιέγραψε ως κέντρο διοίκησης της Χεζμπολάχ στην περιοχή.

Ο Ματιέ Λουτσιάνο του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου στη Γενεύη ότι περίπου 600 καταφύγια έχουν δημιουργηθεί σε όλη τη χώρα, με πολλά από αυτά σχεδόν γεμάτα. Τα νοσοκομεία είναι υπερφορτωμένα λόγω της αύξησης των τραυματιών, πρόσθεσε αξιωματούχος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

Η Προσωρινή Δύναμη του ΟΗΕ στον Λίβανο δήλωσε στην ίδια ενημέρωση ότι οι επιχειρήσεις της έχουν περιοριστεί από τις συνεχιζόμενες εχθροπραξίες που τραυμάτισαν δύο στρατιώτες πριν από μια εβδομάδα. Ωστόσο, τα στρατεύματά της έχουν καταγράψει ισραηλινές εισβολές στρατευμάτων, λέγοντας ότι έχουν κινηθεί έως και 7 χιλιόμετρα εντός του Λιβάνου και έχουν στήσει οδοφράγματα περιορίζοντας την πρόσβαση.

«Είμαστε βαθιά ανήσυχοι ότι η κατάσταση θα επιδεινωθεί περαιτέρω», δήλωσε η εκπρόσωπος της UNIFIL Καντίς Αρντιέλ μέσω βιντεοκλήσης από τον Λίβανο.