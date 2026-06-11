Σκληρή προειδοποίηση προς τις ΗΠΑ και τον Ντόναλντ Τραμπ απευθύνει το Ιράν, μετά τις απειλές του Αμερικανού προέδρου για πιθανή στοχοποίηση του νησιού Χαργκ και άλλων κρίσιμων ιρανικών πετρελαϊκών υποδομών.

Η Τεχεράνη ξεκαθαρίζει ότι οποιαδήποτε επίθεση στο Χαργκ, το οποίο θεωρείται κομβικό σημείο για τις ενεργειακές εξαγωγές του Ιράν, θα προκαλέσει «συντριπτική» απάντηση.

Ο επικεφαλής της επιτροπής εθνικής ασφάλειας στο κοινοβούλιο του Ιράν, Εμπραχίμ Αζίζι, δήλωσε στα κρατικά μέσα ενημέρωσης ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ θα λάβει μια ισχυρότερη και πιο επώδυνη απάντηση σε περίπτωση που προχωρήσει σε οποιαδήποτε απρόβλεπτη ή επιθετική κίνηση.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα, ενώ κατηγόρησε τον Ντόναλντ Τραμπ για ασταθή και απρόβλεπτη συμπεριφορά.

Η απειλή Τραμπ για το Χαργκ

Η ιρανική προειδοποίηση έρχεται μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να στοχοποιήσουν το νησί Χαργκ, καθώς και άλλες ιρανικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, στο πλαίσιο της αυξανόμενης έντασης γύρω από τις ενεργειακές ροές στον Περσικό Κόλπο.

Το Χαργκ βρίσκεται στο επίκεντρο των ανησυχιών, καθώς αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους κόμβους των ιρανικών εξαγωγών πετρελαίου. Για την Τεχεράνη, ένα πλήγμα στο νησί δεν θα ήταν απλώς στρατιωτική ενέργεια, αλλά επίθεση στην οικονομική και ενεργειακή της αντοχή.

Αυτός είναι και ο λόγος που η ιρανική πλευρά επιχειρεί να ανεβάσει το κόστος οποιασδήποτε αμερικανικής απόφασης, στέλνοντας μήνυμα ότι μια τέτοια κίνηση δεν θα μείνει αναπάντητη.

Γκαλιμπάφ: «Θα δείτε ένα διαφορετικό Ιράν»

Ακόμη πιο αιχμηρό ήταν το μήνυμα του Μοχάμεντ Γκαλιμπάφ, ο οποίος προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε παρορμητική απόφαση από την πλευρά των ΗΠΑ θα μπορούσε να οδηγήσει σε «ατελείωτο τέλμα».

«Λάθος στρατηγικές και παρορμητικές αποφάσεις θα επαναφέρουν ολόκληρη την κατάσταση προς το χειρότερο, θα τινάξουν στον αέρα τις ενεργειακές υποδομές και τις αγορές και θα δημιουργήσουν ένα ατελείωτο τέλμα στο οποίο θα είστε κολλημένοι για χρόνια. Θα δείτε ένα διαφορετικό Ιράν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η δήλωση αυτή δείχνει ότι η Τεχεράνη επιχειρεί να μεταφέρει τη συζήτηση πέρα από το στρατιωτικό επίπεδο. Προειδοποιεί όχι μόνο για αντίποινα, αλλά και για ευρύτερη αποσταθεροποίηση των ενεργειακών αγορών, σε περίπτωση που οι ΗΠΑ χτυπήσουν έναν τόσο κρίσιμο κόμβο.

Το Χαργκ ως κόκκινη γραμμή

Η ιρανική αντίδραση δείχνει ότι το Χαργκ αντιμετωπίζεται από την Τεχεράνη ως κόκκινη γραμμή. Ένα πλήγμα ή μια απόπειρα κατάληψης του νησιού θα μπορούσε να εκληφθεί ως προσπάθεια οικονομικού στραγγαλισμού του Ιράν και όχι απλώς ως μεμονωμένη στρατιωτική επιχείρηση.

Γι’ αυτό και η απάντηση της ιρανικής πλευράς είναι διατυπωμένη σε ιδιαίτερα σκληρούς τόνους. Το μήνυμα προς την Ουάσινγκτον είναι ότι μια επίθεση στο Χαργκ δεν θα περιοριστεί στο ίδιο το νησί, αλλά θα μπορούσε να ανοίξει έναν νέο και πολύ πιο επικίνδυνο κύκλο σύγκρουσης.

Η Τεχεράνη προειδοποιεί ότι οι ΗΠΑ μπορεί να θεωρούν το Χαργκ μέσο πίεσης, όμως για το Ιράν αποτελεί στρατηγικό όριο που, αν παραβιαστεί, θα φέρει απάντηση με μεγάλο κόστος.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι απειλές Τραμπ και οι προειδοποιήσεις της Τεχεράνης ανεβάζουν ακόμη περισσότερο την ένταση στον Περσικό Κόλπο, με το νησί Χαργκ να μετατρέπεται στο πιο ευαίσθητο σημείο της αντιπαράθεσης.