Νέα αντιπαράθεση ξέσπασε μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, καθώς οι δύο χώρες αντάλλαξαν πυραυλικά πλήγματα κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ παράλληλα κλιμακώθηκε και ο πόλεμος δηλώσεων μεταξύ των δύο πλευρών.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε στο Fox News ότι είχε μιλήσει «απευθείας» με Ιρανούς αξιωματούχους, οι οποίοι του ζήτησαν να σταματήσει τις επιθέσεις που, όπως είχε προειδοποιήσει, επρόκειτο να πραγματοποιηθούν. Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε εκείνη τη στιγμή ότι οι επιθέσεις θα σταματούσαν «σύντομα».

Λίγο αργότερα, ανώνυμος Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε στα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν ότι δεν είχε πραγματοποιηθεί καμία τέτοια επικοινωνία. Σύμφωνα με τον ίδιο, επρόκειτο για έναν «ψευδή ισχυρισμό» που αποσκοπούσε στην παροχή «κάλυψης».

Αντικρουόμενοι ισχυρισμοί για τα Στενά του Ορμούζ και για το αμερικανικό πολεμικό πλοίο

Η διαφωνία δεν περιορίστηκε μόνο στις φερόμενες επαφές μεταξύ των δύο πλευρών. Το Ιράν υποστήριξε ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας έπληξε αμερικανικό πολεμικό πλοίο και ότι έκλεισε τα Στενά του Ορμούζ εξαιτίας των επιθέσεων της Ουάσινγκτον.

Ωστόσο, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) αμφισβήτησε αυτούς τους ισχυρισμούς, υποστηρίζοντας ότι η θαλάσσια οδός παρέμεινε ανοικτή και ότι «κανένα αμερικανικό πολεμικό πλοίο δεν επλήγη».

Ο πόλεμος δηλώσεων δεν αποτελεί νέο φαινόμενο στη σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Καθ’ όλη τη διάρκεια του πολέμου, οι δύο πλευρές έχουν προχωρήσει επανειλημμένα σε αντικρουόμενους ισχυρισμούς.

Ακόμη και όταν η Τεχεράνη είχε περιορίσει την πρόσβαση στο διαδίκτυο για την πλειονότητα των Ιρανών πολιτών, ανώτεροι αξιωματούχοι της χώρας συνέχιζαν να δημοσιεύουν συχνά αναρτήσεις στο διαδίκτυο, διατυπώνοντας διάφορους ισχυρισμούς και απειλές.

Από την πλευρά της Ουάσινγκτον, υπήρξαν επίσης συνεχείς δημόσιες τοποθετήσεις για τον πόλεμο, με τον Ντόναλντ Τραμπ να δημοσιεύει συχνά ενημερώσεις μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, υποστηρίζοντας ότι οι ΗΠΑ είχαν κερδίσει τη σύγκρουση και ότι το Ιράν είχε ηττηθεί, παρά τα στοιχεία που υποδείκνυαν το αντίθετο.

To μεσημέρι της Πέμπτης, πάντως, η ιρανική ναυτιλιακή αρχή επιβεβαίωσε το πλήρες κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ.

«Λόγω των εντάσεων που προκλήθηκαν από την επιθετικότητα των αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή… τα Στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν κλειστά μέχρι νεωτέρας», ανακοίνωσε η Αρχή του Στενού του Περσικού Κόλπου (PGSA), του ιρανικου οργανισμού που είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση αυτής της θαλάσσιας οδού.

Ιράν: Οι αμερικανικές επιθέσεις κατέστησαν άνευ νοήματος την εκεχειρία

Το Ιράν υποστήριξε ότι οι αμερικανικές επιθέσεις των τελευταίων δύο νυχτών «κατέστησαν άνευ νοήματος την εκεχειρία».

Σε ανακοίνωσή του μετά τη νέα ανταλλαγή πληγμάτων, ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Αμπάς Αραγτσί, καταδίκασε τις επιθέσεις και δήλωσε:

«Οι πρόσφατες παράνομες και εγκληματικές επιθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών όχι μόνο συνιστούν κατάφωρη παραβίαση του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και των θεμελιωδών κανόνων του διεθνούς δικαίου που αφορούν την εθνική κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα των κρατών, αλλά έχουν επίσης καταστήσει ουσιαστικά άνευ νοήματος την εκεχειρία της 8ης Απριλίου 2026».

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η χρήση αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων στην περιοχή «τοποθέτησε τις χώρες αυτές στο πλευρό των επιτιθέμενων μερών».

Κατά τις δύο τελευταίες νύχτες, οι ιρανικές δυνάμεις επιτέθηκαν στο Κουβέιτ, την Ιορδανία και το Μπαχρέιν.

Ο Αμπάς Αραγτσί υποστήριξε επίσης ότι οι επιθέσεις του Ιράν, σε μια προσπάθεια να διαφοροποιηθούν από τα αμερικανικά πλήγματα, συνιστούσαν «άσκηση του εγγενούς δικαιώματος αυτοάμυνας».

Από την πλευρά τους, οι ΗΠΑ χαρακτήρισαν και τις δικές τους πρόσφατες επιθέσεις ως ενέργειες αυτοάμυνας.

Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης

Παρά τις δύο νύχτες αμοιβαίων επιθέσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, οι συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών φαίνεται να συνεχίζονται.

Ιρανική πηγή δήλωσε στο πρακτορείο Reuters ότι οι διαπραγματεύσεις για μια «προκαταρκτική συμφωνία» εξακολουθούν να βρίσκονται σε εξέλιξη.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στο πλαίσιο των συνομιλιών περιλαμβάνεται και το ζήτημα δεσμευμένων ιρανικών κεφαλαίων αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων, τα οποία η Τεχεράνη επιδιώκει να ανακτήσει.

Ταυτόχρονα, διπλωματική πηγή δήλωσε ότι οι συνομιλίες μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης «παραμένουν σε τροχιά».

Αμερικανικά ΜΜΕ αναφέρουν ότι οι συζητήσεις συνεχίζονταν, παρά το γεγονός ότι οι στρατιωτικές επιθέσεις απειλούσαν να περιπλέξουν τις προσπάθειες επίτευξης συμφωνίας.

Οι εξελίξεις αυτές σημειώνονται, καθώς οι διαπραγματευτές του Κατάρ αποχώρησαν σήμερα από την Τεχεράνη, έπειτα από συναντήσεις με Ιρανούς αξιωματούχους.

Οι συνομιλίες σχετικά με μια πιθανή συμφωνία φέρεται να συνεχίστηκαν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της ημέρας.

Παραμένει ασαφές εάν οι επαφές αυτές οδήγησαν σε οποιαδήποτε πρόοδο.