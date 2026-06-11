Νέες απειλές κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, μέσω ανάρτησής του στο Truth Social, προαναγγέλλοντας σφοδρά αμερικανικά πλήγματα για το βράδυ και προκαλώντας έντονες διεθνείς αντιδράσεις.

Στην ανάρτησή του, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι οι στρατιωτικές δυνατότητες του Ιράν έχουν αποδυναμωθεί σημαντικά, ενώ προχώρησε σε δηλώσεις που αναμένεται να κλιμακώσουν περαιτέρω την ένταση στη Μέση Ανατολή.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έγραψε χαρακτηριστικά ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πλήξουν το Ιράν «πολύ σκληρά απόψε», υποστηρίζοντας πως το πολεμικό ναυτικό, η αεροπορία, τα ραντάρ, τα αντιαεροπορικά συστήματα και μεγάλο μέρος της επιθετικής ισχύος της χώρας έχουν ήδη εξουδετερωθεί.

Παράλληλα, προχώρησε σε μία ακόμη πιο αιχμηρή δήλωση, αναφέροντας ότι οι ΗΠΑ σκοπεύουν στο μέλλον να αποκτήσουν τον έλεγχο του νησιού Χαργκ και άλλων ενεργειακών εγκαταστάσεων του Ιράν.

«Σε κάποιο σημείο στο όχι και τόσο μακρινό μέλλον, θα καταλάβουμε το νησί Χαργκ και άλλα σημεία με πετρελαϊκές υποδομές και θα αναλάβουμε τον πλήρη έλεγχο των αγορών πετρελαίου και φυσικού αερίου τους», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Αμερικανός πρόεδρος.

Αναφορά στη Βενεζουέλα

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε και η αναφορά του Τραμπ στη Βενεζουέλα, καθώς υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ θα κινηθούν απέναντι στο Ιράν «όπως ακριβώς κάναμε με τη Βενεζουέλα», προσθέτοντας ότι η συγκεκριμένη πολιτική έχει αποδώσει θετικά αποτελέσματα τόσο για την Ουάσινγκτον όσο και για το Καράκας.

Οι δηλώσεις αυτές έρχονται σε μια περίοδο αυξημένης γεωπολιτικής έντασης, με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή να παρακολουθούνται στενά από τις διεθνείς αγορές ενέργειας και τη διεθνή κοινότητα.

«Αν δεν υπάρξει συμφωνία, θα το κάνουμε σκόνη»

Υπενθυμίζεται ότι μία ημέρα νωρίτερα, μετά την ολοκλήρωση αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων στο νότιο Ιράν, ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας στο Fox News, είχε προειδοποιήσει ότι η Τεχεράνη έχει περιορισμένο χρονικό περιθώριο για να προχωρήσει σε συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Αν μέχρι αύριο το Ιράν δεν φτάσει σε συμφωνία με εμάς, τότε θα το κάνουμε σκόνη», φέρεται να δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, ανεβάζοντας ακόμη περισσότερο τους τόνους της αντιπαράθεσης.

Οι νέες δηλώσεις Τραμπ εντείνουν την αβεβαιότητα γύρω από τις σχέσεις ΗΠΑ – Ιράν και δημιουργούν ανησυχίες για περαιτέρω στρατιωτική κλιμάκωση στην περιοχή. Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στις επόμενες κινήσεις της Ουάσινγκτον και στις αντιδράσεις της Τεχεράνης, καθώς η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί με ιδιαίτερη προσοχή τις εξελίξεις.