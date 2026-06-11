Η τελετή έναρξης του Μουντιάλ 2026 άρχισε, με το στάδιο Αζτέκα να είναι κατάμεστο καθώς θα ακολουθήσει ο αγώνας ανάμεσα στο Μεξικό και τη Νότια Αφρική.

Είναι το πρώτο Παγκόσμιο Κύπελλο που θα διεξαχθεί με τη συμμετοχή 48 ομάδων και το πρώτο που θα γίνει σε τρεις χώρες, καθώς το Μεξικό, οι ΗΠΑ και ο Καναδάς έχουν αναλάβει τη διοργάνωσή του.

Ο τελικός θα γίνει στις ΗΠΑ, η πρεμιέρα όμως θα γίνει στο Μεξικό και το στάδιο Αζτέκα είναι από νωρίς κατάμεστο για την τελετή έναρξης, με τους φιλάθλους στις εξέδρες να ανυπομονούν για το παιχνίδι που θα ακολουθήσει με τη Νότια Αφρική.