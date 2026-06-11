Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις βρίσκονταν περίπου τρεις ώρες πριν από την έναρξη σχεδιασμένων πληγμάτων κατά του Ιράν, προτού ο Ντόναλντ Τραμπ αποφασίσει να ακυρώσει την επιχείρηση, σύμφωνα NBC News.

Το μέσο, επικαλούμενο δύο Αμερικανούς αξιωματούχους, αναφέρει ότι ο στρατός είχε ήδη τεθεί σε πλήρη ετοιμότητα για την εκτέλεση των επιθέσεων, έπειτα από σχετική εντολή του Αμερικανού προέδρου.

Ωστόσο, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social την Πέμπτη, ο Τραμπ υποστήριξε ότι η επιχείρηση ακυρώθηκε καθώς «οι συζητήσεις και τα τελικά σημεία έχουν, τόσο σε επίπεδο σύλληψης όσο και σε μεγάλη λεπτομέρεια, εγκριθεί από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη».

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν επίσης ότι η νήσος Χαργκ, το βασικό πετρελαϊκό τερματικό του Ιράν στον Περσικό Κόλπο, δεν περιλαμβανόταν στους στόχους, παρά το γεγονός ότι ο Τραμπ είχε δηλώσει προηγουμένως πως οι ΗΠΑ θα «πάρουν» το νησί «στο όχι και τόσο μακρινό μέλλον».

Η Τεχεράνη επιμένει πως δεν υπάρχει «καμία οριστική απόφαση» για συμφωνία με τις ΗΠΑ

Το Ιράν δεν έχει λάβει ακόμη οριστική απόφαση σχετικά με μια πιθανή συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες και δεν πρόκειται να υποχωρήσει από τις «κόκκινες γραμμές» του στις διαπραγματεύσεις, δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Εσμαΐλ Μπαγαΐ, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο IRNA.

Ο Μπαγαΐ ανέφερε ότι οι αναφορές που κάνουν λόγο για συγκεκριμένο χρόνο και τόπο υπογραφής της συμφωνίας παραμένουν εικασίες και ότι τίποτα δεν έχει οριστικοποιηθεί. Πρόσθεσε πως μεγάλο μέρος του διαπραγματευτικού κειμένου έχει μεν ολοκληρωθεί, ωστόσο οι Ηνωμένες Πολιτείες άλλαζαν επανειλημμένα τις θέσεις τους κατά τη διάρκεια των συνομιλιών.