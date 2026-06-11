Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν το βράδυ ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, με αντικείμενο συζήτησης το υπό διαμόρφωση μνημόνιο κατανόησης με το Ιράν, το οποίο αναμένεται να ανοίξει τον δρόμο για νέες διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του Νετανιάχου, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ενημερώθηκε για τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από τη συμφωνία, ενώ επανέλαβε ότι το Ισραήλ δεν αποτελεί μέρος του συγκεκριμένου μνημονίου.

Παράλληλα, εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη δέσμευση του Αμερικανού προέδρου ότι η τελική συμφωνία, η οποία θα προκύψει μετά την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων, θα περιλαμβάνει την απομάκρυνση του εμπλουτισμένου πυρηνικού υλικού, τη διάλυση των υποδομών εμπλουτισμού ουρανίου, τον περιορισμό της παραγωγής πυραύλων και τον τερματισμό της ιρανικής υποστήριξης προς τις ένοπλες οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στην περιοχή.

«Αν και το Ισραήλ δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος στο μνημόνιο κατανόησης, ο πρωθυπουργός εξέφρασε την εκτίμησή του για τη δέσμευση του προέδρου Τραμπ ότι η τελική συμφωνία, μετά το πέρας των διαπραγματεύσεων, θα περιλαμβάνει την απομάκρυνση του εμπλουτισμένου υλικού, την αποξήλωση των υποδομών εμπλουτισμού, τον περιορισμό της παραγωγής πυραύλων και τον τερματισμό της υποστήριξης του Ιράν προς τις τρομοκρατικές οργανώσεις-πληρεξουσίους του στην περιοχή», ανέφερε το γραφείο του Νετανιάχου σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.