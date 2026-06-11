Νέα ανατροπή στο θρίλερ ΗΠΑ – Ιράν, καθώς Ιρανοί αξιωματούχοι διαψεύδουν τους ισχυρισμούς του Ντόναλντ Τραμπ περί έγκρισης συμφωνίας ανάμεσα στην Ουάσινγκτον και την Τεχεράνη.

Λίγη ώρα νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε ανακοινώσει αιφνιδιαστικά ότι ακύρωσε τους προγραμματισμένους βομβαρδισμούς κατά του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι οι συνομιλίες είχαν φτάσει στο ανώτατο επίπεδο της ιρανικής ηγεσίας και είχαν εγκριθεί.

Ωστόσο, η ιρανική πλευρά απαντά ότι οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί είναι «fake news».

Σύμφωνα με το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο Fars, το Ιράν δεν έχει εγκρίνει κανένα κείμενο συμφωνίας ή αρχικό μνημόνιο συνεννόησης με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το Fars επικαλείται ενημερωμένη πηγή προσκείμενη στην ιρανική διαπραγματευτική ομάδα, η οποία διαψεύδει ότι η Τεχεράνη συμφώνησε σε κάποιο τελικό κείμενο.

Τι ισχυρίστηκε ο Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ, σε ανάρτησή του στο Truth Social, υποστήριξε ότι οι συζητήσεις και τα τελικά σημεία μιας συμφωνίας έχουν εγκριθεί «σε γενικές γραμμές και σε κάθε λεπτομέρεια» από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.

Σύμφωνα με τον ίδιο, στις επαφές εμπλέκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Ιράν, το Ισραήλ, η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κατάρ, η Τουρκία, το Πακιστάν, το Μπαχρέιν, το Κουβέιτ, η Ιορδανία, η Αίγυπτος και άλλες χώρες.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ακόμη ότι, με βάση αυτή την εξέλιξη, ακύρωσε τις προγραμματισμένες επιθέσεις και τους βομβαρδισμούς κατά του Ιράν για το βράδυ της Πέμπτης.

Παράλληλα, δήλωσε ότι ο ναυτικός αποκλεισμός θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ μέχρι να οριστικοποιηθεί η συμφωνία, ενώ ο χρόνος και ο τόπος της υπογραφής θα ανακοινωθούν σύντομα.

NEW: An informed source says Iran has not approved any draft agreement or initial memorandum with the U.S., contradicting Trump’s claim that Iran agreed to a finalized text.



Source: Fars — Clash Report (@clashreport) June 11, 2026

Η Τεχεράνη αδειάζει τον Λευκό Οίκο

Η διάψευση από ιρανικής πλευράς δημιουργεί νέα σύγχυση γύρω από το αν υπάρχει πράγματι διπλωματική πρόοδος ή αν η ανάρτηση Τραμπ έγινε πριν υπάρξει πραγματική συμφωνία.

Η πηγή που επικαλείται το Fars αναφέρει ότι το Ιράν δεν έχει εγκρίνει κανένα σχέδιο συμφωνίας με τις ΗΠΑ, ούτε κάποιο αρχικό μνημόνιο.

Με τον τρόπο αυτό, η Τεχεράνη επιχειρεί να αποδομήσει τον ισχυρισμό του Αμερικανού προέδρου ότι η ιρανική ηγεσία έχει δώσει πράσινο φως σε τελικό κείμενο.

An Israeli official says they know of no deal and are puzzled by Trump's claim that Iran's leadership approved one.



Source: N12 — Clash Report (@clashreport) June 11, 2026

Η εξέλιξη είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς η ανακοίνωση Τραμπ είχε δημιουργήσει την εντύπωση ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται ένα βήμα πριν από την υπογραφή συμφωνίας και ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις πάγωσαν λόγω διπλωματικής προόδου.

Άγνοια δηλώνει και ισραηλινός αξιωματούχος

Την εικόνα ασάφειας ενισχύει και το γεγονός ότι ισραηλινός αξιωματούχος φέρεται να δήλωσε πως στο Τελ Αβίβ δεν γνωρίζουν τίποτα για συμφωνία.

Ο ίδιος εξέφρασε απορία για τον ισχυρισμό του Τραμπ ότι η ιρανική ηγεσία έχει εγκρίνει κάποιο σχέδιο, παρότι στην ανάρτηση του Αμερικανού προέδρου το Ισραήλ εμφανίζεται μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών.

Η αναφορά αυτή κάνει ακόμη πιο περίπλοκη την εικόνα, καθώς δείχνει ότι τουλάχιστον μία από τις χώρες που ο Τραμπ παρουσίασε ως μέρος του πλαισίου συμφωνίας δεν επιβεβαιώνει τη σχετική πληροφορία.

Από τις απειλές για το Χαργκ στη δήθεν συμφωνία

Η ανάρτηση Τραμπ ήρθε μόλις λίγη ώρα μετά τις σκληρές του απειλές κατά του Ιράν.

Νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε δηλώσει ότι οι ΗΠΑ θα χτυπήσουν «πολύ σκληρά» το Ιράν και είχε αναφερθεί ακόμη και στο ενδεχόμενο να τεθεί υπό αμερικανικό έλεγχο το νησί Χαργκ, ο κρίσιμος πετρελαϊκός κόμβος της Τεχεράνης.

Η μετάβαση από την απειλή βομβαρδισμών στην ανακοίνωση περί συμφωνίας και στη συνέχεια στη διάψευση από την Τεχεράνη δημιουργεί ένα εξαιρετικά θολό τοπίο.

Το βασικό ερώτημα πλέον είναι αν υπάρχουν πράγματι παρασκηνιακές συνομιλίες που βρίσκονται σε εξέλιξη ή αν ο Τραμπ επιχείρησε να παρουσιάσει ως συμφωνημένο ένα πλαίσιο που δεν έχει ακόμη εγκριθεί από την ιρανική πλευρά.

Παραμένει η ένταση

Παρά την ανακοίνωση για ακύρωση των βομβαρδισμών, η κατάσταση παραμένει επικίνδυνη.

Ο ναυτικός αποκλεισμός, σύμφωνα με τον Τραμπ, συνεχίζεται σε πλήρη ισχύ, ενώ το Ιράν έχει ήδη προειδοποιήσει ότι οποιαδήποτε επίθεση σε κρίσιμες υποδομές, όπως το Χαργκ, θα προκαλέσει σκληρή απάντηση.

Η διάψευση της Τεχεράνης δείχνει ότι η κρίση δεν έχει κλείσει. Αντίθετα, η ασάφεια γύρω από το αν υπάρχει ή όχι συμφωνία μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο νέας κλιμάκωσης.

Για την ώρα, το μόνο βέβαιο είναι ότι ο Τραμπ ανακοίνωσε ακύρωση των πληγμάτων, αλλά το Ιράν αρνείται ότι έχει εγκρίνει οποιαδήποτε συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες.