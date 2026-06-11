Η εξέλιξη στις σχέσεις ΗΠΑ – Ιράν αλλάζει τα δεδομένα, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι ακύρωσε τις στρατιωτικές επιχειρήσεις που, όπως ανέφερε, επρόκειτο να πραγματοποιηθούν το βράδυ της ίδιας ημέρας κατά της Τεχεράνης.

Με δημόσια δήλωσή του, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών γνωστοποίησε ότι οι συνομιλίες που βρίσκονταν σε εξέλιξη κατέληξαν σε συμφωνημένο πλαίσιο, το οποίο έχει εγκριθεί από τα εμπλεκόμενα μέρη.

Τι ανακοίνωσε ο Τραμπ για το Ιράν

Σύμφωνα με όσα δήλωσε, οι τελικές παράμετροι της συμφωνίας έχουν λάβει την έγκριση των συμμετεχόντων τόσο σε επίπεδο βασικών αρχών όσο και ως προς τις επιμέρους λεπτομέρειες.

Παράλληλα, προανήγγειλε ότι σύντομα θα γίνουν γνωστά ο τόπος και η ημερομηνία της επίσημης υπογραφής.

«Ο χρόνος και ο τόπος της υπογραφής θα ανακοινωθούν σύντομα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Από την αμερικανική πλευρά δεν δόθηκαν περισσότερες πληροφορίες για το περιεχόμενο της συμφωνίας ούτε για τα επόμενα βήματα που προβλέπονται στο πλαίσιο των διαβουλεύσεων.

Ο ναυτικός αποκλεισμός παραμένει σε ισχύ

Παρά την απόφαση ακύρωσης των στρατιωτικών πληγμάτων, η Ουάσινγκτον δεν προχωρά προς το παρόν σε πλήρη άρση των μέτρων πίεσης.

Ο Τραμπ ξεκαθάρισε ότι ο ναυτικός αποκλεισμός θα συνεχίσει να εφαρμόζεται μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία και να επικυρωθεί η συμφωνία.

Η αναφορά αυτή δείχνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διατηρούν τα υφιστάμενα μέτρα μέχρι την οριστικοποίηση των δεσμεύσεων που έχουν συμφωνηθεί μεταξύ των πλευρών.

Από την ένταση στις διαπραγματεύσεις

Η ανακοίνωση ήρθε λίγες ώρες μετά τις δημόσιες τοποθετήσεις του Αμερικανού προέδρου, οι οποίες είχαν ενισχύσει τα σενάρια στρατιωτικής κλιμάκωσης στην περιοχή.

Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στο περιεχόμενο της συμφωνίας που επικαλείται η αμερικανική πλευρά, καθώς και στις δεσμεύσεις που αναλαμβάνουν οι συμμετέχοντες στη διαδικασία.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες για τους όρους που φέρεται να έχουν εγκριθεί ούτε για το πώς θα διαμορφωθεί το επόμενο στάδιο των σχέσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.