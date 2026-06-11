Νέο θρίλερ βρίσκεται σε εξέλιξη γύρω από την πιθανή συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ προαναγγέλλει υπογραφή μέσα στο Σαββατοκύριακο, πιθανότατα στην Ευρώπη, την ώρα που η Τεχεράνη διαψεύδει ότι έχει εγκρίνει οποιοδήποτε κείμενο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε ότι ακύρωσε τα προγραμματισμένα πλήγματα κατά του Ιράν, υποστηρίζοντας πως οι συνομιλίες έχουν φτάσει στο ανώτατο επίπεδο της ιρανικής ηγεσίας και ότι τα βασικά σημεία μιας συμφωνίας έχουν ήδη εγκριθεί.

Ωστόσο, η ιρανική πλευρά εμφανίζεται να αμφισβητεί ευθέως την εικόνα που παρουσιάζει ο Τραμπ, με ιρανικά μέσα να κάνουν λόγο για «fake news» και να υποστηρίζουν πως η Τεχεράνη δεν έχει εγκρίνει κανένα σχέδιο συμφωνίας ή αρχικό μνημόνιο συνεννόησης με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Τραμπ λέει ότι οι υπογραφές πέφτουν το Σαββατοκύριακο

Μετά την ανάρτησή του στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η οριστικοποίηση της συμφωνίας θα γίνει τις αμέσως επόμενες ημέρες και ότι οι υπογραφές αναμένεται να πέσουν το Σαββατοκύριακο, πιθανότατα σε ευρωπαϊκό έδαφος.

Σύμφωνα με τον ίδιο, στη διαδικασία θα είναι παρών και ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς.

Ο Τραμπ ανέφερε ακόμη ότι, μόλις υπογραφεί η συμφωνία, το Στενό του Ορμούζ θα ανοίξει άμεσα, ενώ είπε πως έχει ήδη μιλήσει με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου και ότι σκοπεύει να επικοινωνήσει και με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Την ίδια ώρα, ξεκαθάρισε πως ο ναυτικός αποκλεισμός θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ μέχρι να οριστικοποιηθεί η συμφωνία.

Το παρασκήνιο που μεταδίδει η Post

Σύμφωνα με τη New York Post, ο Τραμπ είπε σε τηλεφωνική επικοινωνία με την εφημερίδα ότι η συμφωνία είναι ουσιαστικά «all wrapped up», δηλαδή ότι έχει σχεδόν κλείσει.

Το δημοσίευμα αναφέρει ότι η απόφαση για ακύρωση των νέων αμερικανικών πληγμάτων ήρθε μετά την υποβολή από την ιρανική πλευρά μιας τελικής πρότασης, η οποία συνδέεται με το άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ και την έναρξη νέων διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

Η Post μεταδίδει επίσης ότι η πρόταση διαβιβάστηκε μέσω Καταριανών διαμεσολαβητών, οι οποίοι είχαν εντατικές επαφές με την ιρανική πλευρά στην Τεχεράνη.

Με βάση αυτή την εικόνα, ο Λευκός Οίκος εμφανίζεται να θεωρεί ότι έχει διαμορφωθεί ένα πλαίσιο αρκετά ώριμο ώστε να οδηγήσει σε υπογραφή. Όμως αυτό ακριβώς είναι το σημείο στο οποίο ξεκινά η μεγάλη αντίφαση.

Η Τεχεράνη τον διαψεύδει

Το Ιράν δεν επιβεβαιώνει τον ισχυρισμό Τραμπ ότι υπάρχει εγκεκριμένο τελικό κείμενο.

Το ημιεπίσημο πρακτορείο Fars, επικαλούμενο καλά πληροφορημένη πηγή κοντά στην ιρανική διαπραγματευτική ομάδα, μετέδωσε ότι η Τεχεράνη δεν έχει εγκρίνει κανένα κείμενο για αρχικό μνημόνιο κατανόησης με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η διάψευση αυτή υπονομεύει τον βασικό ισχυρισμό του Τραμπ ότι η συμφωνία έχει ήδη λάβει έγκριση από την ανώτατη ιρανική ηγεσία.

Παρ’ όλα αυτά, το Fars αφήνει ένα παράθυρο ανοιχτό, εκτιμώντας ότι οι πιθανότητες έγκρισης του προτεινόμενου κειμένου είναι υψηλές, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες φέρονται να έχουν αποδεχθεί το σχέδιο που κατέθεσε η ιρανική πλευρά.

Με άλλα λόγια, μπορεί να υπάρχει πρόοδος, αλλά από την πλευρά της Τεχεράνης δεν υπάρχει ακόμη η επίσημη επιβεβαίωση που παρουσιάζει ο Τραμπ.

Χλευασμός από ιρανικά μέσα

Ακόμη πιο αιχμηρή είναι η στάση του Tasnim, το οποίο σχολίασε σκωπτικά τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου.

Το ιρανικό μέσο ανέφερε ότι ο Τραμπ έχει ανακοινώσει πολλές φορές πως μια συμφωνία βρίσκεται κοντά, χωρίς να υπάρξει τελικό αποτέλεσμα.

«Μέχρι το Ιράν να ανακοινώσει επισήμως οποιαδήποτε πιθανή συνεννόηση ή συμφωνία, κάθε δήλωση του Τραμπ για το θέμα θα πρέπει να αντιμετωπίζεται με τον ίδιο τρόπο που αντιμετωπίστηκαν και οι προηγούμενοι ισχυρισμοί και ανακοινώσεις του», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η τοποθέτηση αυτή δείχνει ότι, ακόμη κι αν οι διαπραγματεύσεις έχουν προχωρήσει, η Τεχεράνη δεν θέλει να εμφανιστεί πως σύρεται σε συμφωνία από τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου.

Άγνοια δηλώνει και το Ισραήλ

Την εικόνα ασάφειας ενισχύει και η αντίδραση από το Ισραήλ.

Ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε στο Channel 12 ότι η Ιερουσαλήμ δεν έχει ενημερωθεί για κάποια οριστικοποιημένη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Η δήλωση αυτή έρχεται σε αντίθεση με την ανάρτηση Τραμπ, στην οποία το Ισραήλ εμφανίζεται ανάμεσα στις χώρες που έχουν εγκρίνει τα τελικά σημεία της συμφωνίας.

Έτσι, το ερώτημα γίνεται ακόμη πιο έντονο: έχει πράγματι κλείσει συμφωνία ή ο Τραμπ προαναγγέλλει πολιτικά μια διαδικασία που δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί από όλους;

Τα τρία σημεία που φέρονται να ξεκλείδωσαν

Παρά τις διαψεύσεις, οι πληροφορίες που διακινούνται από την αμερικανική πλευρά και από διπλωματικές πηγές δείχνουν ότι στις συνομιλίες υπήρξε πραγματική πρόοδος.

Οι διαφορές φέρονται να περιορίστηκαν σε τρία βασικά ζητήματα.

Το πρώτο αφορά τον μηχανισμό αποδέσμευσης των παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων, που αποτελεί κεντρική προτεραιότητα για την Τεχεράνη.

Το δεύτερο αφορά τις ρυθμίσεις για το εκ νέου άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ στη διάρκεια μιας προσωρινής εκεχειρίας.

Το τρίτο αφορά τον τρόπο με τον οποίο θα διεξαχθούν οι διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν κατά την ίδια περίοδο.

Αυτά τα σημεία φαίνεται πως βρέθηκαν στο επίκεντρο των επαφών που έγιναν μέσω Κατάρ, με την Ουάσινγκτον να διατηρεί ανοικτό δίαυλο επικοινωνίας με τους διαμεσολαβητές ακόμη και τις ημέρες που ΗΠΑ και Ιράν αντάλλασσαν στρατιωτικά πλήγματα.

Από τις απειλές για το Χαργκ στην αναζήτηση συμφωνίας

Η νέα εξέλιξη αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία επειδή ήρθε λίγες ώρες μετά τις απειλές του Τραμπ για νέα αμερικανικά πλήγματα και για πιθανή κατάληψη του νησιού Χαργκ, του κρίσιμου κόμβου των ιρανικών πετρελαϊκών εξαγωγών.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε προειδοποιήσει ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να χτυπήσουν πολύ σκληρά το Ιράν, ανεβάζοντας την ένταση σε οριακό σημείο.

Λίγο αργότερα, όμως, η ρητορική άλλαξε απότομα. Οι βομβαρδισμοί ακυρώθηκαν, ο Τραμπ μίλησε για συμφωνία και έβαλε στο τραπέζι υπογραφές μέσα στο Σαββατοκύριακο στην Ευρώπη.

Αυτή η απότομη μετατόπιση είναι που προκαλεί επιφυλάξεις, ειδικά από τη στιγμή που το Ιράν δεν επιβεβαιώνει ότι έχει δώσει την τελική του έγκριση.

Το κρίσιμο ερώτημα των επόμενων ημερών

Το βασικό ερώτημα πλέον είναι αν ο Τραμπ ανακοίνωσε μια συμφωνία που πράγματι βρίσκεται ένα βήμα πριν από την υπογραφή ή αν επιχείρησε να παρουσιάσει ως τελειωμένη μια διαδικασία που ακόμη βρίσκεται σε εξέλιξη.

Αν η υπογραφή πραγματοποιηθεί το Σαββατοκύριακο στην Ευρώπη, τότε ο Αμερικανός πρόεδρος θα μπορεί να εμφανίσει την ακύρωση των πληγμάτων ως αποτέλεσμα διπλωματικής επιτυχίας.

Αν όμως η Τεχεράνη επιμείνει ότι δεν έχει εγκρίνει κείμενο, τότε η ανακοίνωση Τραμπ θα μετατραπεί σε νέα πηγή σύγχυσης και έντασης.

Για την ώρα, η κατάσταση παραμένει ρευστή. Οι βομβαρδισμοί έχουν ακυρωθεί, ο ναυτικός αποκλεισμός συνεχίζεται, το Ιράν δεν επιβεβαιώνει συμφωνία και το Ισραήλ δηλώνει ότι δεν έχει ενημερωθεί για οριστικοποιημένο κείμενο.

Το μόνο βέβαιο είναι ότι ο Τραμπ μιλά για υπογραφές το Σαββατοκύριακο στην Ευρώπη, ενώ η Τεχεράνη επιμένει πως δεν έχει εγκρίνει ακόμη καμία συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες.