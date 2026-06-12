Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο άνοιξε η αυλαία του Μουντιάλ 2026 για το Μεξικό, με την οικοδέσποινα χώρα να ξεκινά με νίκη 2-0 απέναντι στη Νότια Αφρική στο εναρκτήριο παιχνίδι που διεξήχθη στο Στάδιο της Πόλης του Μεξικού. Το αποτέλεσμα προκάλεσε κύμα χαράς στη χώρα, με την πρόεδρο Κλαούντια Σέινμπαουμ να απευθύνει δημόσια συγχαρητήρια στην εθνική ομάδα και να μοιράζεται στιγμές από τους πανηγυρισμούς.

Αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα, η πρόεδρος προχώρησε σε ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα, εκφράζοντας την ικανοποίησή της για τη νίκη της ομάδας.

¡Muchas felicidades a la Selección! Felicidades a todas las mexicanas y los mexicanos. — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) June 11, 2026

«Πολλά συγχαρητήρια στην Εθνική Ομάδα! Συγχαρητήρια σε όλες τις Μεξικανές και όλους τους Μεξικανούς», έγραψε η Κλαούντια Σέινμπάουμ, μεταφέροντας το κλίμα ενθουσιασμού που επικράτησε σε ολόκληρη τη χώρα.

En el deportivo “Hermanos Galeana”, la presidenta @Claudiashein celebra el segundo gol de México contra Sudáfrica durante el partido inaugural de la Copa Mundial de Fútbol 2026. ¡Vamos, México! pic.twitter.com/b7Hj2SQyyB — Gobierno de México (@GobiernoMX) June 11, 2026

Η ανάρτηση συνοδεύτηκε από αναφορές στην επιτυχία του «Τρικολόρ», όπως αποκαλείται το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα του Μεξικού, στην πρώτη του εμφάνιση στη διοργάνωση.

Νωρίτερα, η πρόεδρος είχε ανεβάσει και βίντεο στην πλατφόρμα Χ, όπου εμφανίζεται να παρακολουθεί τον αγώνα από το αθλητικό κέντρο «Hermanos Galeana» στην περιοχή Γκουστάβο Α. Μαδέρο της Πόλης του Μεξικού.

Desde el Deportivo “Hermanos Galeana” en la Gustavo A. Madero. ¡Viva México! pic.twitter.com/GElOLX0SN9 — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) June 11, 2026

Σε εκείνη την ανάρτηση σημείωσε: «Από το αθλητικό κέντρο Hermanos Galeana στη Γκουστάβο Α. Μαδέρο. Ζήτω το Μεξικό!», αποτυπώνοντας το πανηγυρικό κλίμα που επικρατούσε με την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η θετική εκκίνηση της εθνικής ομάδας αναζωπύρωσε τον ενθουσιασμό των Μεξικανών φιλάθλων, οι οποίοι προσδοκούν μια δυναμική πορεία σε μια διοργάνωση που φιλοξενείται από κοινού από Μεξικό, Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδά.