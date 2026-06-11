Το Μουντιάλ 2026 είναι το μεγαλύτερο της ιστορίας καθώς για πρώτη φορά συμμετέχουν 48 ομάδες, οι σημαίες των οποίων εμφανίστηκαν στον αγωνιστικό χώρο στην τελετή έναρξης.

Ακριβώς 40 χρόνια μετά το 1986, όταν θριάμβευσε η Αργεντινή του Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα, το Μεξικό, έστω όχι μόνο του αυτή τη φορά, διοργανώνει το Παγκόσμιο Κύπελλο και το στάδιο Αζτέκα ήταν κατάμεστο από νωρίς για την τελετή έναρξης.

Σε αυτή, οι Σακίρα, J. Balvin και Burna Boy έκλεψαν την παράσταση, ενώ στον αγωνιστικό χώρο εμφανίστηκαν και οι 48 σημαίες των χωρών που συμμετέχουν στο φετινό τουρνουά.

Ένα τουρνουά στο οποίο η Αργεντινή του Λιονέλ Μέσι θα προσπαθήσει να υπερασπιστεί τον τίτλο που κατέκτησε το 2022 στο Κατάρ, στο μοναδικό Μουντιάλ που διεξήχθη χειμώνα.