Η Σακίρα και ο Burna Boy μοιράστηκαν τη σκηνή στο θρυλικό Στάδιο Αζτέκα, παρουσιάζοντας ζωντανά το τραγούδι «Dai Dai», το οποίο αποτελεί τον επίσημο ύμνο για το Μουντιάλ 2026.

Η Κολομβιανή σταρ, έχοντας ήδη στο βιογραφικό της τις επιτυχίες προηγούμενων διοργανώσεων, προκάλεσε κύμα αποθεωτικών σχολίων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τους φιλάθλους να τη χαρακτηρίζουν εκ νέου ως τη «βασίλισσα των Μουντιάλ».

Η εμφάνισή τους, πλαισιωμένη από πολυμελές χορευτικό σχήμα, αποτέλεσε το κεντρικό γεγονός της καλλιτεχνικής γιορτής, 90 λεπτά πριν από την εναρκτήρια αναμέτρηση ανάμεσα στο Μεξικό και τη Νότια Αφρική για τον Α’ Όμιλο.

Ιστορική πρωτιά για τον J Balvin και μεξικανικό χρώμα

Λίγο πριν από τη μαζική παρουσίαση του ύμνου, ο J Balvin έγινε ο πρώτος καλλιτέχνης από την Κολομβία που συμμετέχει σε τελετή έναρξης Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ο ίδιος παρουσίασε ένα αναδιαμορφωμένο μουσικό πρόγραμμα με remix από γνωστές του επιτυχίες, όπως τα «Qué Calor» και «Una a la Vez», προκαλώντας έντονες αντιδράσεις στις κερκίδες, με χιλιάδες θεατές να καταγράφονται σε βίντεο στα social media να χορεύουν στους ρυθμούς του.

Το συνολικό πρόγραμμα της εκδήλωσης, που μεταδίδεται τηλεοπτικά από το Σίγμα, είχε έντονη επιρροή από την τοπική κουλτούρα του Μεξικού, ενσωματώνοντας ειδικά οπτικά εφέ, παραδοσιακά χορευτικά και αναδρομές στο ποδοσφαιρικό παρελθόν της χώρας.

Στη σκηνή ανέβηκαν επίσης μεγάλα ονόματα της διεθνούς και λατινοαμερικάνικης σκηνής, ανάμεσα στα οποία οι Alejandro Fernández, Maná, Tyla, Danny Ocean, Los Ángeles Azules, Belinda και Lila Downs.

Τρεις διαφορετικές τελετές για 104 αναμετρήσεις

Το φετινό Μουντιάλ 2026 εισάγει ένα εντελώς νέο μοντέλο διεξαγωγής, καθώς η τρέχουσα διοργάνωση περιλαμβάνει τρεις ξεχωριστές τελετές έναρξης, μία για κάθε συνδιοργανώτρια χώρα. Μετά την ολοκλήρωση των εκδηλώσεων στο Μεξικό, οι Ηνωμένες Πολιτείες και ο Καναδάς πρόκειται να πραγματοποιήσουν τα δικά τους εναρκτήρια σόου την επόμενη ημέρα.

Από νωρίς το πρωί, οι δρόμοι γύρω από το γήπεδο της Πόλης του Μεξικού είχαν κατακλυστεί από οπαδούς με σημαίες, καπέλα και φανέλες, δημιουργώντας το σκηνικό για το μεγαλύτερο Παγκόσμιο Κύπελλο που έχει καταγραφεί ποτέ. Για πρώτη φορά στην ιστορία, η τελική φάση περιλαμβάνει τη συμμετοχή 48 εθνικών ομάδων, οι οποίες έχουν χωριστεί σε 12 ομίλους των τεσσάρων.

Η συγκεκριμένη επέκταση αλλάζει και τον τρόπο πρόκρισης, αφού την εισιτήριο για την επόμενη φάση παίρνουν αυτόματα οι δύο πρώτοι κάθε γκρουπ, μαζί με τους οκτώ καλύτερους τρίτους. Η αναδιάρθρωση αυτή φέρνει για πρώτη φορά στα χρονικά τη φάση νοκ-άουτ των «32», ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των αγώνων που θα διεξαχθούν στους 104.