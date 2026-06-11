Το Μεξικό μπήκε με το δεξί στο Μουντιάλ 2026 καθώς με γκολ των Κινιόνες και Χιμένες νίκησε στο κατάμεστο Αζτέκα με 2-0 τη Νότια Αφρική, η οποία έμεινε με 9 παίκτες καθώς αποβλήθηκαν οι Σιτόλε και Ζουάνε στο δεύτερο ημίχρονο, ενώ για τους νικητές είδε κόκκινη κάρτα ο Σέζαρ Μόντες.

Οι γηπεδούχοι μπήκαν δυνατά στο παιχνίδι και αφού προειδοποίησαν στο 5′ με την ευκαιρία του Χιμένες, το σουτ του οποίου απέκρουσε δύσκολα ο Γουίλιαμς, κατάφεραν να ανοίξουν το σκορ πριν συμπληρωθεί το πρώτο 10λεπτο.

Στο 9′ η ομάδα του Χαβιέ Αγκίρε πίεσε ψηλά, η άμυνα έκανε το λάθος και η μπάλα κατέληξε στον Κινιόνες, ο οποίος με σουτ από κοντά έκανε το 1-0 και… έβαλε φωτιά στις εξέδρες του Αζτέκα!

Οι Μεξικανοί είχαν δώσει έναν γρήγορο ρυθμό στο παιχνίδι τον οποίο προσπάθησαν να κατεβάσουν στη συνέχεια οι Νοτιοαφριανοί, χωρίς όμως να καταφέρουν πολλά πράγματα. Ούτε τον έλεγχο του ματς πήραν, ούτε κάποια μεγάλη φάση για να ισοφαρίσουν είχαν.

Η καλύτερή τους στιγμή ήταν στο 35′ με την κεφαλιά του Φόστερ που έστειλε τη μπάλα άουτ, σε αντίθεση με τους γηπεδούχους που άγγιξαν το δεύτερο γκολ, με το οποίο θα έβαζαν βάσεις νίκης, στο 42′ με το πλασέ του Κινιόνες που έστειλε τη μπάλα στο κάθετο δοκάρι.

Η Νότια Αφρική έπρεπε να μπει καλύτερα στο δεύτερο ημίχρονο, με το ξεκίνημά του όμως τα πράγματα έγιναν ακόμη χειρότερα. Στο 49′ ο Σιτόλε είδε την κόκκινη κάρτα για φάουλ στον Χιμένες που ήταν σε προφανή θέση για γκολ, αφήνοντας την ομάδα του Ούγκο Μπρόος με 10 παίκτες…

Τα πράγματα είχαν, πλέον, απλοποιηθεί για τους Μεξικανούς που ήλεγχαν πλήρως την κατάσταση αλλά δεν έδειχναν ιδιαίτερη διάθεση να κυνηγήσουν πειστικά το δεύτερο γκολ και προκάλεσαν τη δυσφορία των οπαδών, η οποία όμως στο 67′ μετατράπηκε σε… ευτυχία.

Μετά την ωραία σέντρα του Αλβαράδο από δεξιά ο Χιμένες με κεφαλιά από κοντά βρήκε δίχτυα για το 2-0, με τα πάντα πλέον να έχουν κριθεί καθώς δεν γινόταν να ανατραπεί η κατάσταση στη συνέχεια.

Η Νότια Αφρική ήταν κακή με 11 παίκες, δεν μπορούσε να κάνει κάτι καλύτερο με 10 και στο 84′ έμειναν με 9 καθώς αποβλήθηκε και ο Ζουάνε για χτύπημα στο πρόσωπο αντιπάλου…

Αποβολή, πάντως, είχαμε και για το Μεξικό στο 92′, καθώς ο διαιτητής θεώρησε ότι ο Μουντάο ήταν σε προφανή θέση για γκολ όταν του έκανε φάουλ ο Μόντες, ο οποίος είδε την κόκκινη κάρτα.

Μεξικό (Xαβιέ Αγκίρε): Ράνχελ, Μόντες, Βάσκες, Ρέγες, Γκαγιάρδο, Λίρα (76′ Άλβαρες), Φιδάλγο (66′ Μόρα), Γκουτιέρες (66′ Τσάβες), Κινιόνες (79′ Βέγκα), Αλβαράδο, Χιμένες (76′ Γκονζάλες).

Νότια Αφρική (Ούγκο Μπρόος): Γουίλιαμς, Μοντίμπα (77′ Απόλις), Μποκάζι, Σιμπίσι, Μουντάου, Οκόν, Μοκοένα, Σιτόλε, Άνταμς (61′ Ζουάνε), Φόστερ (56′ Εμπάτα), Ρέινερς (77′ Μακγκόπα).