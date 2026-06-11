Τέλος στο θρίλερ που συγκλόνισε τη Γαλλία βάζει η απόφαση της δικαιοσύνης, η οποία διέταξε την ευθανασία του πίτμπουλ Κέρτις. Το συγκεκριμένο ζώο είχε κατασπαράξει το 2019 την άτυχη Ελιζά Πιλαρσκί μέσα σε δάσος. Παράλληλα, το δικαστήριο έκρινε ένοχο τον σύντροφο του θύματος και ιδιοκτήτη του σκύλου, επιβάλλοντάς του ποινή κάθειρξης τεσσάρων ετών με αναστολή για ανθρωποκτονία από αμέλεια. Η δικαστική έρευνα απάλλαξε οριστικά μια ομάδα κυνηγόσκυλων που βρισκόταν στην περιοχή, αποδεικνύοντας ότι ο Κέρτις ήταν ο μοναδικός υπαίτιος της τραγωδίας.



Αντιθέτως, ο Κέρτις, «προερχόμενος από σκύλους κυνομαχιών», τον οποίο εκπαίδευσε να δαγκώνει ο Κριστόφ Ελούλ, ήταν «ικανός να προκαλέσει από μόνος του, δαγκώνοντάς την, τον θάνατο της Ελιζά Πιλαρσκί». Το DNA του θύματος βρέθηκε στο άνω χείλος του Κέρτις, τόνισε η πρόεδρος του δικαστηρίου.



Το δικαστήριο ζήτησε την ευθανασία του Κέρτις, υπογραμμίζοντας πως αυτό το pitbull, το οποίο, μετά τα γεγονότα, παρέμεινε κλεισμένο μέσα σε ένα κλουβί, είναι «εκτός ελέγχου», έχοντας «δαγκώσει» τον ίδιο του τον ιδιοκτήτη και μία εθελόντρια.



«Το να παραδοθεί σε μια οργάνωση θα ισοδυναμούσε με το να απαρνηθούμε αυτό που ήταν ικανός να κάνει και αυτό που θα μπορούσε ακόμα να κάνει, να σκοτώνει», τόνισε η πρόεδρος.



Ο Ελούλ είχε εκπαιδεύσει τον Κέρτις να δαγκώνει «από πολύ μικρή ηλικία», γεγονός «που είχε ως συνέπεια να διαμορφωθεί ένας σκύλος με προδιάθεση να επιτίθεται χωρίς να γνωρίζει άλλη εντολή για να σταματήσει εκτός από τη βία», επισημαίνει επίσης το δικαστήριο.



Τη 16η Νοεμβρίου του 2019, ο Κριστόφ Ελούλ είχε ανακαλύψει το πτώμα της συντρόφου του, ηλικίας 29 ετών, με τουλάχιστον 50 δαγκωματιές σκύλου, σε ένα δάσος, στο νοτιοδυτικό τμήμα του Σουσόν. Η Ελιζά Πιλαρκσί είχε πάει να περπατήσει μόνη με τον Κέρτις, ένα αμερικανικό Pitbull Terrier. Λίγα λεπτά πριν από τον θάνατό της, είχε τηλεφωνήσει στον σύντροφό της ζητώντας βοήθεια.

Ο Ελούλ είχε αρχικά επιρρίψει ευθύνες σε μια ομάδα κυνηγόσκυλων, τα οποία είχε βρει, σύμφωνα με τον ίδιο, γύρω από τη σορό του θύματος μόλις είχε φθάσει στο σημείο. Μια εκδοχή που απορρίφθηκε από την έρευνα και σειρά αναλύσεων, ιδίως εκείνη του DNA, με τα στοιχεία να παραπέμπουν στον ίδιο της τον σκύλο.



Το πλημμελειοδικείο απέρριψε τρεις επιβαρυντικές περιστάσεις: την παράνομη εισαγωγή του Κέρτις, ένα είδος εκπαίδευση «δαγκώματος» που δεν επιτρέπεται στη Γαλλία, όπως επίσης και την απουσία μέτρων προφύλαξης εκ μέρους του Ελούλ.



Ο κατηγορούμενος δεν απαγόρευσε στη σύντροφό του, μια γυναίκα με ύψος 1,52 και βάρος 56 κιλά, έγκυο έξι μηνών, να πάει μόνη της για βόλτα τον σκύλο βάρους περίπου 20 κιλών. Η τύχη του Κέρτις προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις όταν ο εισαγγελέας ζήτησε να υποβληθεί σε ευθανασία τον Μάρτιο και συλλογές υπογραφών οργανώθηκαν προκειμένου να του δοθεί «χάρη», συγκεντρώνοντας αυτήν την εβδομάδα περισσότερες από 100.000 συμμετοχές.



Ηλικίας σήμερα 8,5 ετών, ο Κέρτις ζει αυτήν τη στιγμή σε ένα κουτί, σε ένα κλουβί στο Οτ Γκαρόν, όπου βρίσκεται σε απομόνωση, καθώς θεωρείται επικίνδυνος, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.