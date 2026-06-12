Δημοσιογράφος που κάλυπτε το ελεύθερο ρεπορτάζ έχασε τη ζωή του τα ξημερώματα της Πέμπτης, όπως γνωστοποίησε η εφημερίδα στην οποία εργαζόταν, στην πολιτεία Βερακρούς στο ανατολικό Μεξικό, περιοχή όπου τον Ιανουάριο είχε δολοφονηθεί και άλλος δημοσιογράφος.

Ο Λουίς Άνχελ Λόπες Βαλδές είχε δεχτεί απειλές εξαιτίας της δημοσιογραφικής δουλειάς του και του παρεχόταν προστασία από τις τοπικές αρχές, ανέφερε η εφημερίδα Vanguardia μέσω ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Λόπες Βαλδές δολοφονήθηκε στην πόλη Πόσα Ρίκα, όταν στον στοχοποίησαν «ένοπλοι καθώς κυκλοφορούσε» σε λεωφόρο, εξήγησε η εφημερίδα στην ψηφιακή έκδοσή της.

EJECUTAN A PERIODISTA

Luis López, reportero, fue asesinado durante un ataque armado registrado la madrugada de este jueves sobre la avenida 20 de Noviembre, en Poza Rica.

La Fiscalía de Veracruz ya investiga el crimen y analiza si existe relación con su labor periodística. pic.twitter.com/IQtEYlV0bj — VERACRUZ INFORMA (@Veracruzlnforma) June 11, 2026

Η εφημερίδα του κάλεσε ο φόνος του ρεπόρτερ της «να μην μείνει ατιμώρητος».

Το Μεξικό συγκαταλέγεται στις πιο επικίνδυνες χώρες του κόσμου για όσους και όσες ασκούν το δημοσιογραφικό επάγγελμα. Πάνω από 150 επαγγελματίες αυτού του χώρου έχουν δολοφονηθεί από το 1994, σύμφωνα με τη μη κυβερνητική οργάνωση Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα (Reporters sans frontières, RSF).

Πολλοί δολοφονημένοι δημοσιογράφοι εργάζονταν σε περιοχές που λυμαίνεται το οργανωμένο έγκλημα.

🔴Privan de la vid@ a comunicador Luis Ángel López Valdez en Poza Rica https://t.co/HeWwywJSqi pic.twitter.com/s55yM4WKKc — Cambio Digital (@CambioDigital) June 11, 2026

Η Βερακρούς, πολιτεία με ακτές στον Κόλπο του Μεξικού, έχει μετατραπεί τα τελευταία χρόνια σε θέατρο βίαιων συγκρούσεων διαφόρων εγκληματικών οργανώσεων, οι οποίες διεκδικούν τον έλεγχο οδών διακίνησης ναρκωτικών.

Τον Ιανουάριο, ο Κάρλος Κάστρο, δημοσιογράφος που κάλυπτε το αστυνομικό ρεπορτάζ για το μέσο ενημέρωσης Codigo Norte, έπεφτε νεκρός από σφαίρες στην πολιτεία αυτή.