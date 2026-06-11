Ο Ζοσέ Μουρίνιο είναι και επισήμως πλέον ο νέος προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης, από την οποία είχε αποχωρήσει το 2013, υπογράφοντας συμβόλαιο διάρκειας τριών ετών.

Ο Πορτογάλος τεχνικός είχε αναλάβει για πρώτη φορά την τεχνική ηγεσία της «βασίλισσας» το 2010 και παρέμεινε για τρία χρόνια, κατακτώντας πρωτάθλημα και κύπελλο αλλά όχι και το Champions League, το οποίο ήταν ο μεγάλος στόχος.

Ακολούθησαν οι θητείες του σε Τσέλσι, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Τότεναμ, Ρόμα, Φενέρμπαχτσε και Μπενφίκα, για να επιστρέψει τώρα στη Μαδρίτη καθώς είπε το «ναι» στην πρόταση του Φλορεντίνο Πέρεθ και περίμενε να γίνουν οι εκλογές της Ρεάλ για να επισημοποιηθεί η συμφωνία.

Οι εκλογές έγιναν, ο Πέρεθ παρέμεινε στη θέση του προέδρου και από την Πέμπτη (11/6) ο Μουρίνιο είναι και πάλι ο προπονητής των Μαδριλένων, με την επίσημη ανακοίνωση να έρχεται λίγα λεπτά πριν την έναρξη του Μουντιάλ 2026.