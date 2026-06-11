Ελεύθερος αφέθηκε ο Σουδανός που συνελήφθη στην Αθήνα για απόπειρα βιασμού εργαζόμενης σε κατάστημα και για εισβολή σε πολυκλινική, ενώ φέρεται να παρενοχλεί ξανά γυναίκες.

Ο άνδρας, παρότι βρίσκεται παράτυπα στη χώρα και έχει συλληφθεί πολλές φορές, αφέθηκε ελεύθερος για τον εξής λόγο, σύμφωνα με τον Alpha:

Παρότι είναι παράνομα στη χώρα, άπαξ και διαπράξει αδίκημα, πρέπει να παραμείνει εντός των συνόρων για να δικαστεί και να εκτίσει την ποινή του. Μόνο τότε θα μπορεί να απελαθεί, εκτός κι αν στο μεσοδιάστημα διαπράξει κι άλλο αδίκημα, οπότε θα πρέπει να παραμείνει στη χώρα.

Σημειώνεται ότι ο Σουδανός συνελήφθη πριν λίγες μέρες. Συγκεκριμένα, αποπειράθηκε να βιάσει εργαζόμενη μέσα σε κατάστημα και στη συνέχεια, κρατώντας μαχαίρι, εισέβαλε σε πολυκλινική.

«Μπήκε προσποιούμενος τον πελάτη στο κατάστημα. Μου ζήτησε ένα ζευγάρι παπούτσια για να τον εξυπηρετήσω και, την ώρα που του είπα “καθίστε” και γύρισα την πλάτη μου, ένιωσα το σώμα του πίσω ακριβώς από το δικό μου. Άρχισα να φωνάζω. Βιάστηκα, άσχετα από την πράξη, μέσα στον χώρο μου», είπε το θύμα της απόπειρας βιασμού.

Η δράση του δεν σταμάτησε εκεί, καθώς στη συνέχεια εισέβαλε σε πολυκλινική, κρατώντας ένα μαχαίρι. Εκεί τον ακινητοποίησαν και κάλεσαν την αστυνομία.