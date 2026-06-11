Ο δήμαρχος της Τεχεράνης ανακοίνωσε ότι η κρατική κηδεία του εκλιπόντος ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σύμφωνα με τις αναφορές σκοτώθηκε από αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα την πρώτη ημέρα του πολέμου στη Μέση Ανατολή, μετατίθεται για τα τέλη Ιουνίου ή τις αρχές Ιουλίου.

Νωρίτερα, οι ιρανικές αρχές είχαν αναφέρει ότι η τριήμερη τελετή επρόκειτο να πραγματοποιηθεί στις αρχές του Μουχαράμ, του πρώτου μήνα του ισλαμικού ημερολογίου, γεγονός που θα την τοποθετούσε στις αρχές Ιουνίου.

Ωστόσο, σε δήλωσή του που μεταδόθηκε από το πρακτορείο Fars, ο δήμαρχος Αλίρεζα Ζακανί ανέφερε ότι η τελετή αναβάλλεται για μετά τις πρώτες δέκα ημέρες του Μουχαράμ, προκειμένου οι πιστοί να ολοκληρώσουν το ετήσιο πένθος για τον Ιμάμη Χουσεΐν, τον σεβαστό πρώιμο ηγέτη των Σιιτών που σκοτώθηκε στη μάχη της Καρμπάλα το 680 μ.Χ.

Η νέα ημερομηνία τοποθετεί την κηδεία του Χαμενεΐ στη δεύτερη δεκαήμερη περίοδο του Μουχαράμ, μεταξύ 26 Ιουνίου και 5 Ιουλίου. Ιρανοί αξιωματούχοι έχουν δηλώσει στο παρελθόν ότι αναμένουν περίπου 20 εκατομμύρια ανθρώπους να παραστούν στην τελετή.